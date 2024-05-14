Синоптик на поводке: 3 точные приметы погоды от наших пушистых друзей — про похолодания в мае вам уже говорили

Стало известно, как кошки предсказывают погоду

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки считаются одними из наиболее популярных домашних животных, соперничая в этом только с собаками.

Фото: openverse.org by ~Sage~ is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Эти животные не только очаровательны и дружелюбны, но также отлично справляются с мышами и способны на увлекательные выходки, которые становятся хитами социальных сетей.

Кроме того, кошки обладают удивительной способностью предсказывать погоду. Благодаря своему тонкому чутью и наблюдательности они легко делают точные метеорологические прогнозы.

При наступлении потепления кошка немного выпрямляет своё тело, образуя дугу примерно в 270 градусов. Если потепление резкое, она ложится спать полукругом.

В солнечную и жаркую погоду питомец вытягивается, стараясь занять самое удобное место. Он может лечь даже прямо посреди комнаты, вытянувшись во всю длину.

При приближении холодов кошка ищет самое теплое место в доме: возле батареи, камина, или рядом с источниками тепла. Она сворачивается клубочком, укрывая нос лапой и мордочку хвостом.

Накануне дождя кошка ведет себя необычно: например, она чаще подходит к миске с водой или пьет больше обычного. Перед дождем животное активно лижет хвост, моет и трет уши. Если в сухую погоду питомец чихнул, это практически гарантирует наступление дождя.