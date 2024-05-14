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Сколько грецких орехов можно съесть в день: названо максимальное количество, больше нельзя

Названо количество грецких орехов, которое можно есть без вреда для здоровья

1:20
Здоровье

Грецкие орехи — очень полезный и вкусный перекус. В этой статье мы расскажем, сколько грецких орехов можно съедать ежедневно, чтобы не нанести вреда здоровью.

Названо количество грецких орехов, которое можно есть без вреда для здоровья
Фото: commons.wikimedia.org by Rustedstrings Roman Oleinik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сколько грецких орехов можно съедать в день

Согласно стандартным рекомендациям диетологов для сбалансированного питания, количество потребляемых орехов в день не должно превышать 30 г. То есть это примерно 5 очищенных грецких орехов.

Человеку без противопоказаний рекомендуется съедать 30, максимум 50 грамм грецких орехов в течение дня, не больше. Можно есть и другие орехи, главное следить за калорийностью своего рациона. Если ваш рацион богат другими жирами и белками, уменьшите количество орехов для перекусов.

Если регулярно употреблять в пищу грецкие орехи, то это хорошо повлияет на функционирование сердечно-сосудистой системы. Орехи также положительно влияют на когнитивные функции и массу тела.

Кроме того, они являются хорошим источником важных питательных веществ, таких как белок, полезные жиры, минералы и витамин Е.

Грецкие орехи можно добавлять в йогурт, творог, мюсли, выпечку, смузи, салаты.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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