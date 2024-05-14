Сколько грецких орехов можно съесть в день: названо максимальное количество, больше нельзя

Грецкие орехи — очень полезный и вкусный перекус. В этой статье мы расскажем, сколько грецких орехов можно съедать ежедневно, чтобы не нанести вреда здоровью.
Согласно стандартным рекомендациям диетологов для сбалансированного питания, количество потребляемых орехов в день не должно превышать 30 г. То есть это примерно 5 очищенных грецких орехов.
Человеку без противопоказаний рекомендуется съедать 30, максимум 50 грамм грецких орехов в течение дня, не больше. Можно есть и другие орехи, главное следить за калорийностью своего рациона. Если ваш рацион богат другими жирами и белками, уменьшите количество орехов для перекусов.
Если регулярно употреблять в пищу грецкие орехи, то это хорошо повлияет на функционирование сердечно-сосудистой системы. Орехи также положительно влияют на когнитивные функции и массу тела.
Кроме того, они являются хорошим источником важных питательных веществ, таких как белок, полезные жиры, минералы и витамин Е.
Грецкие орехи можно добавлять в йогурт, творог, мюсли, выпечку, смузи, салаты.
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