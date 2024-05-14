Бузова в каблуках отжималась на сцене: как певица шокировала публику на "ЖАРЕ"

На церемонии "ЖАРА Music Awards" Ольга Бузова в очередной раз доказала, что является приверженцем здорового образа жизни и спорта.
Во время своего выступления певица и телеведущая заявила, что не прибегала к пластическим операциям для коррекции фигуры, а добилась отличной физической формы благодаря тренировкам.
В подтверждение своих слов Ольга Бузова выполнила несколько отжиманий и упражнений для ног прямо на сцене, не снимая каблуки. Её выступление стало подтверждением того, что красивое тело — это результат тяжелой работы в спортзале, а не эффект пластической хирургии.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.