Бузова в каблуках отжималась на сцене: как певица шокировала публику на "ЖАРЕ"

Ольга Бузова доказала свою спортивную подготовку на премии "ЖАРА Music Awards"

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На церемонии "ЖАРА Music Awards" Ольга Бузова в очередной раз доказала, что является приверженцем здорового образа жизни и спорта.

Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Во время своего выступления певица и телеведущая заявила, что не прибегала к пластическим операциям для коррекции фигуры, а добилась отличной физической формы благодаря тренировкам.

В подтверждение своих слов Ольга Бузова выполнила несколько отжиманий и упражнений для ног прямо на сцене, не снимая каблуки. Её выступление стало подтверждением того, что красивое тело — это результат тяжелой работы в спортзале, а не эффект пластической хирургии.