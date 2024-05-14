Повышенные риски и большие выплаты: "Ингосстрах" проанализировал страховые случаи альпинистов в различных странах

Многие путешественники предпочитают горные районы для отдыха, при этом оформляя страховку на случай экстремальных видов спорта. Страховая компания "Ингосстрах" подвела итоги по обращениям российских клиентов, занимавшихся альпинизмом в различных странах.
Наибольшие страховые выплаты в категории "Занятие экстремальными видами спорта и экстремальными хобби" были зафиксированы в 2022 году. Заявления поступали из множества стран, включая Непал, Китай, Киргизию, Таджикистан, Танзанию, Пакистан, Грузию, Тибет, Индию, Чили, Аргентину, Эквадор и Перу. Самое большое количество обращений пришлось на Пакистан, Непал, Аргентину и Таджикистан.
Большинство обращений в компанию связаны с жалобами на головные боли, лихорадку, кашель и одышку, а также общую слабость. При таких симптомах застрахованным часто требуется медицинская помощь, включая экстренную эвакуацию с гор. В клиниках часто диагностируют "горную болезнь", после чего альпинисты остаются на лечение.
Компания также фиксировала обращения по поводу травм, в том числе переломов. Все инциденты, связанные с альпинизмом, находились под особым надзором компании, которая поддерживала связь с клиентами, ассистансами и медучреждениями. Пострадавшим оказывалась необходимая медицинская помощь, проводились исследования и выписывались лекарства, при необходимости осуществлялась экстренная эвакуация. Средние расходы по таким случаям варьировались от 2 до 5 тысяч долларов.
В 2023 году самая крупная выплата от "Ингосстрах" составила примерно 15 тысяч долларов за поисково-спасательную операцию альпиниста в Пакистане, на горе Гешербрум, где пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь.
В Киргизии одному из альпинистов потребовалась помощь после падения и получения перелома бедра во время восхождения на пик Рацека. Клиент был эвакуирован на вертолете и госпитализирован, расходы на это составили 6,7 тысяч долларов.
На Эвересте было зафиксировано несколько страховых случаев, связанных с острой горной болезнью и травмами. Застрахованным оперативно оказывалась помощь, включая эвакуацию и госпитализацию, с расходами от 4 до 6 тысяч долларов за эвакуацию и от 1 до 2,5 тысяч долларов за лечение.
В 2024 году "Ингосстрах" продолжил оперативно помогать застрахованным альпинистам. В марте в Непале клиента эвакуировали с острой горной болезнью, расходы составили 6,6 тысяч долларов. В апреле также в Непале был эвакуирован и госпитализирован альпинист с острой горной болезнью, на что было затрачено 7 тысяч долларов.
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