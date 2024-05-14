Повышенные риски и большие выплаты: "Ингосстрах" проанализировал страховые случаи альпинистов в различных странах

"Ингосстрах": альпинисты чаще всего травмируются в Пакистане и Непале

3:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

Многие путешественники предпочитают горные районы для отдыха, при этом оформляя страховку на случай экстремальных видов спорта. Страховая компания "Ингосстрах" подвела итоги по обращениям российских клиентов, занимавшихся альпинизмом в различных странах.

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Наибольшие страховые выплаты в категории "Занятие экстремальными видами спорта и экстремальными хобби" были зафиксированы в 2022 году. Заявления поступали из множества стран, включая Непал, Китай, Киргизию, Таджикистан, Танзанию, Пакистан, Грузию, Тибет, Индию, Чили, Аргентину, Эквадор и Перу. Самое большое количество обращений пришлось на Пакистан, Непал, Аргентину и Таджикистан.

Большинство обращений в компанию связаны с жалобами на головные боли, лихорадку, кашель и одышку, а также общую слабость. При таких симптомах застрахованным часто требуется медицинская помощь, включая экстренную эвакуацию с гор. В клиниках часто диагностируют "горную болезнь", после чего альпинисты остаются на лечение.

Компания также фиксировала обращения по поводу травм, в том числе переломов. Все инциденты, связанные с альпинизмом, находились под особым надзором компании, которая поддерживала связь с клиентами, ассистансами и медучреждениями. Пострадавшим оказывалась необходимая медицинская помощь, проводились исследования и выписывались лекарства, при необходимости осуществлялась экстренная эвакуация. Средние расходы по таким случаям варьировались от 2 до 5 тысяч долларов.

В 2023 году самая крупная выплата от "Ингосстрах" составила примерно 15 тысяч долларов за поисково-спасательную операцию альпиниста в Пакистане, на горе Гешербрум, где пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

В Киргизии одному из альпинистов потребовалась помощь после падения и получения перелома бедра во время восхождения на пик Рацека. Клиент был эвакуирован на вертолете и госпитализирован, расходы на это составили 6,7 тысяч долларов.

На Эвересте было зафиксировано несколько страховых случаев, связанных с острой горной болезнью и травмами. Застрахованным оперативно оказывалась помощь, включая эвакуацию и госпитализацию, с расходами от 4 до 6 тысяч долларов за эвакуацию и от 1 до 2,5 тысяч долларов за лечение.

В 2024 году "Ингосстрах" продолжил оперативно помогать застрахованным альпинистам. В марте в Непале клиента эвакуировали с острой горной болезнью, расходы составили 6,6 тысяч долларов. В апреле также в Непале был эвакуирован и госпитализирован альпинист с острой горной болезнью, на что было затрачено 7 тысяч долларов.