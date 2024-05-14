Какие кошки обожают ваши коленки: эти породы не могут представить свою жизнь без сна на ваших ногах

Эксперты выделили породы кошек, которые любят лежать на коленях у владельцев

0:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Частота, с которой кошка будет забираться на колени к своему хозяину, может зависеть от ее породы.

Фото: flickr.com by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Описываем породы кошек, которые особенно любят находиться на коленях у людей.

Некоторые породы кошек предпочитают прыгать на колени В целом, большинство кошек наслаждаются временем, проведенным на коленях человека, поскольку это делает их чувство безопасности сильнее и обеспечивает тепло.

Частота и продолжительность времени, проведенного кошкой на коленях у хозяина, определяется не только ее личными качествами, но также породой. Сиамские, персидские, тонкинезские, бирманские, бомбейские кошки, а также сфинксы, шотландские вислоухие, мейн-куны и рэгдоллы особенно склонны к этому поведению.