Частота, с которой кошка будет забираться на колени к своему хозяину, может зависеть от ее породы.
Описываем породы кошек, которые особенно любят находиться на коленях у людей.
Некоторые породы кошек предпочитают прыгать на колени В целом, большинство кошек наслаждаются временем, проведенным на коленях человека, поскольку это делает их чувство безопасности сильнее и обеспечивает тепло.
Частота и продолжительность времени, проведенного кошкой на коленях у хозяина, определяется не только ее личными качествами, но также породой. Сиамские, персидские, тонкинезские, бирманские, бомбейские кошки, а также сфинксы, шотландские вислоухие, мейн-куны и рэгдоллы особенно склонны к этому поведению.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.