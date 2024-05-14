Телемедицина набирает популярность: аналитика показывает резкий рост спроса на консультации узких специалистов

"АльфаСтрахование": популярность телемедицины увеличилась на 13% за последний год

2:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

За последний год значительно увеличилась потребность в телемедицинских услугах от узких специалистов. Это подтверждается анализом данных о записях пациентов и анонимизированных телемедицинских консультациях, проведённых компаниями "АльфаСтрахование" и "Доктор Рядом".

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Наблюдается восьмикратный рост запросов к дерматовенерологам и детским специалистам. Количество обращений к офтальмологам и урологам увеличилось более чем вдвое, к гастроэнтерологам почти вдвое. Гинекологи и иммунологи зафиксировали 50% рост популярности своих услуг, а эндокринологи и дерматологи — рост на треть.

Наибольшее количество телемедицинских консультаций приходилось на ноябрь, а в феврале их количество было минимальным.

Общий рост популярности удалённых консультаций составил 13%.

"Уровень доверия к телемедицине постоянно растет. В мегаполисах онлайн-консультации врачей экономят время — это очень удобно, когда речь идет о том, чтобы получить консультацию по итогам анализов или исследований или скорректировать терапию после очного визита. А для регионов это возможность попасть на прием к зарекомендовавшим себя медикам, так как, к сожалению, чем дальше от столицы, тем выше нехватка узких специалистов и нагрузка на них", — отметил директор департамента андеррайтинга и методологии ДМС "АльфаСтрахование" Александр Лапунов. "Полученные выводы отражают актуальные тренды в здравоохранении — растет спрос на телемедицину, а структура обращений к врачам меняется. Телемедицина в пандемию оказалась необходимостью. Сейчас дистанционная консультация — это привычный, удобный и эффективный способ взаимодействия с нужным врачом. Рост цифровизации медицинских услуг и более внимательное отношение к своему здоровью после пандемии стали причиной увеличения числа обращений к врачам узких специальностей", — добавил коммерческий директор "Доктор Рядом" Александр Комов.