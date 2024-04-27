Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости

Как остановить автомобиль, если внезапно отказали тормоза

1:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Отказ тормозов — серьезная проблема, от которой не застрахованы даже новые машины.

Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan jerrykavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В таких ситуациях важно, чтобы водитель действовал быстро и решительно, стараясь остановить автомобиль как можно скорее. Иногда может случиться так, что педаль тормоза вдавливается до пола, но без видимого эффекта.

Для остановки существует два метода: торможение за счет двигателя и использование ручного тормоза. Торможение двигателем включает в себя плавное снижение передач, создавая тем самым сопротивление от двигателя.

Необходимо переключать передачи каждые 3-5 секунд, делая это аккуратно, чтобы избежать потери контроля над автомобилем.

Использование ручного тормоза требует особой осторожности. Во многих современных авто применяется электронный ручной тормоз, который блокирует задние колеса.

Резкое применение ручного тормоза может привести к заносу автомобиля, поэтому важно корректировать направление движения в сторону заноса для его стабилизации.