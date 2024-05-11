Александр Петров поделился трогательным снимком с супругой

Актер Александр Петров поделился фотографией с женой из театра

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Александр Петров в своем блоге опубликовал фотоснимок с супругой Викторией, с которой отправился в театр.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Александра Петрова в Инстаграм is licensed under public domain

Виктория выбрала для выхода черное мини-платье с открытыми плечами, белые гольфы и лоферы. Петров же запечатлен в синих джинсах и белой рубашке.

Александр Петров женился на возлюбленной 15 сентября, а пышную свадьбу супруги сыграли 25 ноября. Новость о женитьбе актера стала полной неожиданностью для всех, включая его бывшую избранницу, артистку Стасю Милославскую.

Петров и Антонова (фамилия супруги в девичестве) встретились в ресторане и больше не расставались.

Ранее возлюбленная Тимати рассказала, как пострадала на Мальдивах.