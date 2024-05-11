Александр Петров поделился трогательным снимком с супругой

Актер Александр Петров в своем блоге опубликовал фотоснимок с супругой Викторией, с которой отправился в театр.
Виктория выбрала для выхода черное мини-платье с открытыми плечами, белые гольфы и лоферы. Петров же запечатлен в синих джинсах и белой рубашке.
Александр Петров женился на возлюбленной 15 сентября, а пышную свадьбу супруги сыграли 25 ноября. Новость о женитьбе актера стала полной неожиданностью для всех, включая его бывшую избранницу, артистку Стасю Милославскую.
Петров и Антонова (фамилия супруги в девичестве) встретились в ресторане и больше не расставались.
Ранее возлюбленная Тимати рассказала, как пострадала на Мальдивах.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.