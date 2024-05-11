Станислав Садальский выразил своё отношение к музыкальному конкурсу "Евровидение".
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отметил, что на "Евровидении" всё было на высшем уровне — свет, звук, видеоряд. Он противопоставил европейский песенный конкурс российским шоу "Голос" и "Маска".
"Смотрел полуфинал, и убедился, вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться — как проводить шоу", — написала заслуженный артист РСФСР в "Живом журнале".
Он назвал "Евровидение" крупнейшим и интереснейшим мероприятием. Актёр посоветовал тем, кому не нравятся эпатажные певцы, слушать Стаса Михайлова и Ольгу Бузову.
Ранее блогер Ида Галич была шокирована от просмотра полуфинала "Евровидения-2024".
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.