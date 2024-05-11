Садальского восхитил полуфинал "Евровидения": вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться

Садальский похвалил конкурс "Евровидение": всё на высшем уровне

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Станислав Садальский выразил своё отношение к музыкальному конкурсу "Евровидение".

Фото: commons.wikimedia.org by Nikita Kozyrev, Vladimir Bogdanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отметил, что на "Евровидении" всё было на высшем уровне — свет, звук, видеоряд. Он противопоставил европейский песенный конкурс российским шоу "Голос" и "Маска".

"Смотрел полуфинал, и убедился, вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться — как проводить шоу", — написала заслуженный артист РСФСР в "Живом журнале".

Он назвал "Евровидение" крупнейшим и интереснейшим мероприятием. Актёр посоветовал тем, кому не нравятся эпатажные певцы, слушать Стаса Михайлова и Ольгу Бузову.

Ранее блогер Ида Галич была шокирована от просмотра полуфинала "Евровидения-2024".

