Изысканные и практичные сувениры: что стоит привезти из путешествия по Китаю

Что купить в Китае: идеи сувениров и эксклюзивных подарков для туристов

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествие в Китай — это увлекательное погружение в одну из самых древних культур мира. От захватывающих городских пейзажей и величественных памятников до вкуснейшей кухни и уникальных традиций,

Фото: commons.wikimedia.org by Calvin Teo is licensed under CC BY-SA 2.5

Китай предлагает множество сувениров, которые могут стать прекрасным напоминанием о вашем путешествии. Вот несколько идей, что можно привезти из этой удивительной страны:

Чай и аксессуары для чаепития. Китай известен своим разнообразием чаев, от классического зеленого до экзотического пуэра. Элегантные наборы для чаепития, такие как чайные сервизы из фарфора или глины, станут отличным сувениром. Шелковые изделия. Шелк — один из символов Китая. Изысканные шелковые платки, одежда или даже постельное белье могут быть красивым и практичным подарком. Изделия из жадеита. В китайской культуре жадеит символизирует красоту и долголетие. Украшения, амулеты или мелкие статуэтки из этого камня будут значимым и долговечным сувениром. Каллиграфия и предметы искусства. Искусство каллиграфии в Китае очень развито, а ручные работы мастеров могут стать уникальным украшением для вашего дома. Также стоит обратить внимание на традиционные китайские картины. Предметы фэн-шуй. Фигурки драконов, ветряные колокольчики, статуэтки Будды или фигурки животных по китайскому календарю помогут привнести удачу и гармонию в ваш дом. Традиционные лекарства и косметика. Натуральные средства на основе китайской медицины и различные бальзамы могут быть интересны для любителей натуральных продуктов. Продукты питания. Соусы, приправы и снеки, такие как вяленые фрукты или орехи, позволят вам вспомнить вкусы Китая уже дома.