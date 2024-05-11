Не допустите поломку двигателя. Уровень масла: что нужно знать и как проверить

Как проверить уровень масла в двигателе и почему это так важно?

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Каждый двигатель внутреннего сгорания требует регулярного контроля уровня масла, которое служит для смазки деталей, отвода тепла и предотвращения износа. Современные автомобили сигнализируют о низком уровне масла индикатором на приборной панели. Однако, чтобы не упустить критический момент, важно периодически проверять уровень вручную.

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Для этого оставьте автомобиль на ровной поверхности и дайте мотору остыть. Откройте капот, найдите щуп, вытрите его чистой тряпкой, вставьте до упора и снова выньте. Уровень масла должен быть между отметками MIN и MAX, лучше ближе к MAX. Если уровень ниже минимального, долейте масло того же типа, которое уже в двигателе, небольшими порциями по 200-300 мл, регулярно проверяя уровень.

Не доливайте слишком много масла, так как его избыток также может повредить двигатель. Если под автомобилем появилась чёрная лужа, срочно обратитесь в сервис. Замена масла по отработанным моточасам продлит жизнь двигателя, особенно для тех, кто часто стоит в пробках или ездит агрессивно.