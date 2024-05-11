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Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домой: кошачье шестое чувство

Стало известно, как кошки узнают, когда их хозяин придет домой

1:38
Зоосфера » Кошки

Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой. Разберёмся, благодаря чему коты чувствуют приближение своего владельца.

Стало известно, как кошки узнают, когда их хозяин придет домой
Фото: commons.wikimedia.org by Izemeh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Обострённое обоняние котов

Ключевую роль в этом играет их выдающееся обоняние. Обонятельные способности котов значительно превосходят человеческие, позволяя им улавливать запахи на большие расстояния. Они могут запоминать уникальные ароматы и распознавать их среди множества других.

Изменения в энергетическом поле

Когда хозяин находится в эмоциональном или энергетическом взаимодействии с котом, он оставляет след в энергетическом поле. Коты чувствуют и запоминают этот след, что позволяет им предвидеть приближение хозяина.

Привычки

Коты — существа привычек и ценят стабильность. Если хозяин придерживается регулярного расписания, например, возвращается домой в определённое время, кот может это заметить и ожидать его прихода, улавливая характерные звуки или изменения в активности дома.

Восприятие времени

Коты обладают собственным представлением о времени, которое может отличаться от человеческого. Они могут интуитивно чувствовать течение времени, что объясняет их нетерпение или возбуждение перед приходом хозяина.

Эмоциональная связь с хозяином

Некоторые исследования подтверждают, что коты формируют особую связь со своими хозяевами. Они чувствительны к их эмоциональному состоянию и настроению, а также к изменениям в их энергетическом поле.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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