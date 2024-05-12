Борьба с выпадением волос: техники массажа и стратегии расслабления

Как осуществлять корректный массаж кожи головы при потере волос

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Потеря волос является серьезной проблемой, и выбор методов ее решения зависит от первопричины. Если вы замечаете у себя чрезмерное выпадение волос и снижение объема, обратитесь за консультацией к трихологу. Иногда специалист рекомендует массаж головы для стимуляции роста волос. Ниже мы рассмотрим несколько техник массажа головы, но перед их применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

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Массаж Щеткой: этот простой и приятный способ требует использования натуральной щетки из дерева или эбонита. Перед массажем расчешите волосы, а затем массируйте кожу головы мягкими движениями от висков к затылку, затем к лбу. Важно не надавливать слишком сильно, чтобы не повредить тонкие волосы у корней.

Аромамассаж: используйте эфирные масла, такие как пачули или розмарин, для массажа кожи головы. Это поможет улучшить кровообращение и поднять настроение. Нанесите немного масла на кончики пальцев и массируйте кожу головы от висков к затылку, избегая слишком сильного давления и избытка масла.

Антистресс-массаж по-тайски: этот вид массажа помогает расслабить мышцы головы и шеи. Начните с поглаживаний и мягкого разминающего движения от висков к затылку и лбу. Затем перейдите к более сильным, вибрирующим круговым движениям по коже головы. Уделите внимание различным точкам на голове, таким как центральная часть лба, ямки за ушами и височная область.