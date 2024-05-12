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Борьба с выпадением волос: техники массажа и стратегии расслабления

Как осуществлять корректный массаж кожи головы при потере волос

1:38
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Потеря волос является серьезной проблемой, и выбор методов ее решения зависит от первопричины. Если вы замечаете у себя чрезмерное выпадение волос и снижение объема, обратитесь за консультацией к трихологу. Иногда специалист рекомендует массаж головы для стимуляции роста волос. Ниже мы рассмотрим несколько техник массажа головы, но перед их применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Как осуществлять корректный массаж кожи головы при потере волос
Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Массаж Щеткой: этот простой и приятный способ требует использования натуральной щетки из дерева или эбонита. Перед массажем расчешите волосы, а затем массируйте кожу головы мягкими движениями от висков к затылку, затем к лбу. Важно не надавливать слишком сильно, чтобы не повредить тонкие волосы у корней.
  • Аромамассаж: используйте эфирные масла, такие как пачули или розмарин, для массажа кожи головы. Это поможет улучшить кровообращение и поднять настроение. Нанесите немного масла на кончики пальцев и массируйте кожу головы от висков к затылку, избегая слишком сильного давления и избытка масла.
  • Антистресс-массаж по-тайски: этот вид массажа помогает расслабить мышцы головы и шеи. Начните с поглаживаний и мягкого разминающего движения от висков к затылку и лбу. Затем перейдите к более сильным, вибрирующим круговым движениям по коже головы. Уделите внимание различным точкам на голове, таким как центральная часть лба, ямки за ушами и височная область.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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