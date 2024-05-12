Автовладельцы скрывают номера и теряют права: как избежать лишения на три месяца

Почему хитрые методы маскировки номеров могут привести к лишению прав

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Некоторые автовладельцы пытаются обмануть дорожные камеры, устанавливая номера наизнанку или применяя другие способы маскировки. Считается, что это может запутать автоматические системы распознавания, но такие действия чреваты серьезными последствиями.

Фото: Wikipedia by Giorgi Balakhadze is licensed under CC BY-SA 4.0

Несмотря на то, что в нормативных документах отсутствует прямой запрет на установку номеров наизнанку, такая практика нарушает ГОСТ Р-50577-93, который требует четкого отображения флага России на номере.

ГИБДД расценивает подобные изменения как преднамеренное сокрытие номерных знаков, что карается согласно части 2 статьи 12.2 КоАП РФ штрафом в 5 тысяч рублей или лишением прав на срок до трех месяцев. Дорожные камеры с новым программным обеспечением способны считывать даже видоизмененные номера, делая попытки обмана бесполезными.