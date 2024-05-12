Автовладельцы скрывают номера и теряют права: как избежать лишения на три месяца

Некоторые автовладельцы пытаются обмануть дорожные камеры, устанавливая номера наизнанку или применяя другие способы маскировки. Считается, что это может запутать автоматические системы распознавания, но такие действия чреваты серьезными последствиями.
Несмотря на то, что в нормативных документах отсутствует прямой запрет на установку номеров наизнанку, такая практика нарушает ГОСТ Р-50577-93, который требует четкого отображения флага России на номере.
ГИБДД расценивает подобные изменения как преднамеренное сокрытие номерных знаков, что карается согласно части 2 статьи 12.2 КоАП РФ штрафом в 5 тысяч рублей или лишением прав на срок до трех месяцев. Дорожные камеры с новым программным обеспечением способны считывать даже видоизмененные номера, делая попытки обмана бесполезными.
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