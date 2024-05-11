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Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом

Кинологи назвали породы собак без неприятного запаха

2:24
Зоосфера » Собаки

Кошки считаются одними из самых чистоплотных домашних питомцев, но на рыбалку их не возьмешь, и они не будут приносить тапочки, как бы ты их ни упрашивал.

Кинологи назвали породы собак без неприятного запаха
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако это не означает, что нужно заводить собаку только из-за этого. Некоторые люди отказываются от идеи из-за характерного запаха собак, но существуют породы, которые почти не имеют запаха или вовсе его не издают, что делает их идеальными для людей с чувствительным носом или аллергией.

Такие породы как йоркширский терьер, часто называемый гипоаллергенным, имеют шерсть, похожую на человеческие волосы, хотя аллергия может возникнуть на слюну и другие биологические выделения.

Ши-тцу — еще одна порода, на которую редко бывает аллергия, и она не издает запахов. Несмотря на длинную шерсть, она не создает большого количества отходов по квартире, но требует особого ухода.

Левретка не подходит аллергикам, но идеальна в других аспектах: не пахнет, не линяет и принадлежит к охотничьим породам, что может быть опасно для мелких домашних животных.

Китайская хохлатая собака имеет шерсть только на гриве и хвосте, остальное тело покрыто тонким пухом, который почти не линяет, но за кожей необходим тщательный уход.

Брюссельский грифон требует удаления подшерстка перед линькой и частого купания, что делает его подходящим даже для аллергиков. Они также известны своей защитной натурой.

Померанский шпиц — маленький комок шерсти на лапках, который не вызывает аллергии, не пахнет и не приводит к проблемам, таким как перхоть, хотя и требует частого купания.

Пудель известен редкими случаями аллергии среди заводчиков, его шерсть похожа на волосы и почти не линяет, требуя умывания всего несколько раз в месяц.

Бассендж не линяет и не издает запахов, однако может воет, но не лает и не кусает, и не ладит с кошками.

Тибетский терьер и венгерская овчарка обладают мягкой шерстью и плотным подшерстком, их можно купать и вычесывать, даже если у вас аллергия. У них нет неприятного запаха.

Далматинец не подходит для аллергиков и линяет как кошка, но не издает неприятного запаха.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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