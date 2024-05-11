Стало известно, как телеведущая Елена Николаева назвала ребенка от бывшего мужа Волочковой

Телеведущая Елена Николаева родила второго сына 8 мая от бизнесмена Игоря Вдовина, бывшего супруга балерины Анастасии Волочковой. Женщина рассказала, что они решили назвать наследника Романом.
Николаева спустя три дня после родов вышла из роддома, чем поспешила поделиться со своими поклонниками.
"Человечек отправился в большой мир. Назвали Романом", — написала под постом Елена.
Поклонники поздравили ее и пожелали ей с малышом здоровья.
Елена Николаева и Игорь Вдовин также воспитывают двухлетнего сына Александра.
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