Стало известно, как телеведущая Елена Николаева назвала ребенка от бывшего мужа Волочковой

Телеведущая Елена Николаева назвала второго сына Романом

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Николаева родила второго сына 8 мая от бизнесмена Игоря Вдовина, бывшего супруга балерины Анастасии Волочковой. Женщина рассказала, что они решили назвать наследника Романом.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Елены Николаевой в Инстаграм is licensed under public domain

Николаева спустя три дня после родов вышла из роддома, чем поспешила поделиться со своими поклонниками.

"Человечек отправился в большой мир. Назвали Романом", — написала под постом Елена.

Поклонники поздравили ее и пожелали ей с малышом здоровья.

Елена Николаева и Игорь Вдовин также воспитывают двухлетнего сына Александра.

Ранее Ксения Собчак восхитилась блюдом, приготовленным бывшим мужем.