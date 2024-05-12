Шагоход компании Dynamics прошел стресс-тест и избиение палкой

Шагоход P1 успешно проходит по любой местности и не боится сурового обращения

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Корпорация LimX Dynamics продемонстрировала запись испытаний своего свежего экземпляра P1. Этот аппарат входит в категорию двуногих ходячих механизмов, чей облик вдохновлен боевыми машинами AT-ST из вселенной "Звёздных войн".

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Робот оснащен системой обучения с подкреплением для адаптации к неизведанным территориям, что было продемонстрировано во время экспериментов.

Из офиса LimX Dynamics в Шэньчжэне машину доставили на вершину горы Танлан, в суровые условия дикой природы. Там его электронный каркас и шасси впервые столкнулись с причудливым агрегатом камней, хрупкого гранатового камня, корней и кустарников, частыми перепадами высот и непостоянным покрытием из опавшей листвы. А также разнообразными типами почвы, включая влажную землю и рыхлый песок. Робот успешно справился с поставленной задачей и оперативно адаптировался для передвижения в новых условиях.

Участникам эксперимента это показалось мало, поэтому они принялись испытывать своего создания на прочность. Робота специально толкали, таскали за транспортировочные петли, подвигали найденными в лесу ветками. P1 успешно выдержал все проверки и сохранил способность к передвижению.