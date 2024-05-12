Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как достойно заботиться о зоне бикини
Заряд на успех: почему нет мотивации к спорту
Негативные мысли про себя: разбор техники разворота на 180 градусов
Анастасия Волочкова завершила отдых на Мальдивах и призналась в трудностях общения
Почему хитрые методы маскировки номеров могут привести к лишению прав
Заявление Лепса: как долго продержатся артисты, игнорирующие СВО
Что купить в Китае: идеи сувениров и эксклюзивных подарков для туристов
Как приготовить смузи из манго, банана и папайи
Как осуществлять корректный массаж кожи головы при потере волос
Шагоход компании Dynamics прошел стресс-тест и избиение палкой

Шагоход P1 успешно проходит по любой местности и не боится сурового обращения

1:20
Наука

Корпорация LimX Dynamics продемонстрировала запись испытаний своего свежего экземпляра P1. Этот аппарат входит в категорию двуногих ходячих механизмов, чей облик вдохновлен боевыми машинами AT-ST из вселенной "Звёздных войн".

Шагоход P1 успешно проходит по любой местности и не боится сурового обращения
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Робот оснащен системой обучения с подкреплением для адаптации к неизведанным территориям, что было продемонстрировано во время экспериментов.

Из офиса LimX Dynamics в Шэньчжэне машину доставили на вершину горы Танлан, в суровые условия дикой природы. Там его электронный каркас и шасси впервые столкнулись с причудливым агрегатом камней, хрупкого гранатового камня, корней и кустарников, частыми перепадами высот и непостоянным покрытием из опавшей листвы. А также разнообразными типами почвы, включая влажную землю и рыхлый песок. Робот успешно справился с поставленной задачей и оперативно адаптировался для передвижения в новых условиях.

Участникам эксперимента это показалось мало, поэтому они принялись испытывать своего создания на прочность. Робота специально толкали, таскали за транспортировочные петли, подвигали найденными в лесу ветками. P1 успешно выдержал все проверки и сохранил способность к передвижению.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Меган Маркл опозорилась во время визита с принцем Гарри в Нигерию

Супруга принца Гарри вновь оказалась в центре скандала.

Меган Маркл появилась в Нигерии в платье "Виндзор" с голой спиной
Стало известно, как кошки узнают, когда их хозяин придет домой
Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домой: кошачье шестое чувство
Александр Петров поделился трогательным снимком с супругой
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Наступление на Харьков с разных флангов, удар террористов Киева по РФ Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Стало известно, как телеведущая Елена Николаева назвала ребенка от бывшего мужа Волочковой
Не допустите поломку двигателя. Уровень масла: что нужно знать и как проверить
Садальского восхитил полуфинал "Евровидения": вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться
Садальского восхитил полуфинал "Евровидения": вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться
Последние материалы
Почему хитрые методы маскировки номеров могут привести к лишению прав
Наступление на Харьков с разных флангов, удар террористов Киева по РФ
Заявление Лепса: как долго продержатся артисты, игнорирующие СВО
Что купить в Китае: идеи сувениров и эксклюзивных подарков для туристов
Как приготовить смузи из манго, банана и папайи
Как осуществлять корректный массаж кожи головы при потере волос
На что обратить внимание при планировании входной зоны на участке
От дряблых ног поможет специальный фитнес валик
7 правил весеннего ухода за кожей
Стальные робоулитки объединяют усилия, чтобы передвигаться в условиях бездорожья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников