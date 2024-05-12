Григорий Лепс: "Артисты, не поддержавшие СВО, скоро исчезнут с эстрады"

Заявление Лепса: как долго продержатся артисты, игнорирующие СВО

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интервью YouTube-каналу "про Л. О.М." певец Григорий Лепс выразил мнение о том, что артисты, не поддержавшие СВО, сохранят свою популярность только временно.

Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Он отметил, что не стоит осуждать тех, кто выразил свою позицию, и подчеркнул, что сам часто выступает в ДНР, не считая это героизмом. Лепс предположил, что настанет момент, когда такие артисты могут полностью исчезнуть с эстрады.

Он также выразил свои размышления о страхе смерти и желании прожить еще как минимум 25 лет, после чего умереть во сне.