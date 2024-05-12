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Григорий Лепс: "Артисты, не поддержавшие СВО, скоро исчезнут с эстрады"

Заявление Лепса: как долго продержатся артисты, игнорирующие СВО

0:38
Шоу-бизнес

В интервью YouTube-каналу "про Л. О.М." певец Григорий Лепс выразил мнение о том, что артисты, не поддержавшие СВО, сохранят свою популярность только временно.

Заявление Лепса: как долго продержатся артисты, игнорирующие СВО
Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Он отметил, что не стоит осуждать тех, кто выразил свою позицию, и подчеркнул, что сам часто выступает в ДНР, не считая это героизмом. Лепс предположил, что настанет момент, когда такие артисты могут полностью исчезнуть с эстрады.

Он также выразил свои размышления о страхе смерти и желании прожить еще как минимум 25 лет, после чего умереть во сне.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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