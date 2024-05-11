Меган Маркл опозорилась во время визита с принцем Гарри в Нигерию

Бывшая американская актриса Меган Маркл прилетела вместе с супругом, принцем Гарри в Нигерию на саммит по психическому здоровью. Ее осудили за выбранный наряд.
Так, для встречи с местными жителями Маркл выбрала нескромный наряд с открытой спиной. Помимо этого, ее обвинили в лицемерии из-за того, что платье принадлежит дизайнеру Хайди Меррик из коллекции 2018 года под названием "Виндзор".
Как итог, супругу младшего сына британского короля раскритиковали за абсолютное неуважение к нигерийским обычаям и ценностям. А также напомнили, что она не может носить подобные наряды из-за отказа от королевских полномочий.
Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Нигерию с официальным визитом по приглашению начальника штаба обороны страны.
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