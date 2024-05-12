Волочкова потеряла уникальное платье и призналась в "взрывном" характере

Анастасия Волочкова завершила отдых на Мальдивах и призналась в трудностях общения

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Анастасия Волочкова поделилась впечатлениями от своего последнего отдыха на Мальдивах, куда она ездит уже более десяти лет.

Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Волочковой

На этот раз она отдыхала с фотографом Еленой Галицыной, которой Волочкова выразила благодарность за терпение к её сложному характеру. Видео с благодарностями было снято перед отъездом домой.

В ходе поездки Волочкова также работала над съемкой клипа, во время которого произошел инцидент с потерей платья ручной работы, унесенного ветром в океан.