Весенний уход за кожей: секреты сохранения молодости и красоты вашей кожи

7 правил весеннего ухода за кожей

3:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главные правила действуют независимо от времени года. Вам необходимо подбирать косметику, подходящую вашему типу кожи, по этому поводу вы можете проконсультироваться у дерматолога или косметолога.

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После зимнего пребывания на холодном воздухе и в сухом помещении ваша кожа требует особого ухода. Это всегда индивидуально, но основные правила применимы ко всем. Узнайте в этой статье, что нужно изменить в уходе за кожей этой весной и какие продукты помогут вашей коже правильно увлажниться и защититься.

Весенний уход заключается в их восстановлении после тяжелого периода перепадов температуры и недостатка солнечного света.

Использование отопления в квартире с недостаточной влажностью часто приводит к шелушению, покраснению и ощущению давления. У многих людей наблюдается усиление розацеа, воспалений и прыщей.



1. Скрабы



Многие скрабы содержат дополнительные витамины, осветляющие компоненты и увлажняющие масла. Выберите продукт, который лучше всего подходит вам, и используйте его два-три раза в неделю. Для сухой кожи подходят пилинги на основе мягких гранул, содержащих молочную кислоту и пировиноградную кислоту, а для жирной кожи — пилинги на основе салициловой кислоты, гликолевой кислоты и натуральных абразивов.

Гоммаж подходит для всех типов кожи.

2. Добавьте еще воды в ваш образ жизни

Этот принцип важен в любое время года. Но если зимой вы не обращали внимания на свое употребление алкоголя, вы, вероятно, заметили, что ваша кожа стала тусклой и сухой.



3. Нанесите солнцезащитный слой

Еще не так жарко, как летом, но солнце появляется чаще, его лучи длиннее, а сквозь облака льются ультрафиолетовые лучи. Нанесите крем или лосьон с соответствующим SPF на открытые участки тела, особенно на лицо.



4. Разнообразьте своё повседневное меню



Чтобы улучшить свое здоровье изнутри, добавьте в свой рацион жирную рыбу, цитрусовые, орехи, морковь и полезные масла, такие как оливковое и кокосовое масло.

Цитрусовые положительно влияют на выработку коллагена.

5. Не забывайте увлажнять кожу

Для сухой кожи полезна косметика на основе глицерина и экстрактом улитки. Жирная кожа нуждается во влаге, как и любая другая кожа, но ей также необходимы легкие жидкости, гели и гелевые кремы. Керамиды и гиалуроновая кислота подходят обоим типам кожи.



6. Занимайтесь спортом

Аэробные упражнения, такие как легкая скандинавская ходьба, улучшают кровообращение и сохраняют клетки кожи здоровыми и новыми. В зависимости от температуры вы можете перенести тренировку из помещения на улицу.



7. Весна — время обновления

Поэтому многие люди наводят порядок в своем гардеробе и косметичке, делают генеральную уборку.

Также обратите внимание на средства для макияжа, такие как кисти и спонжи, которыми вы часто пользуетесь. Крошечные частицы грязи, пыли и пота, в которых процветают невидимые бактерии, могут быстро накапливаться в больших количествах, и вы этого не заметите.