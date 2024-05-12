Весенний уход за кожей: секреты сохранения молодости и красоты вашей кожи

Главные правила действуют независимо от времени года. Вам необходимо подбирать косметику, подходящую вашему типу кожи, по этому поводу вы можете проконсультироваться у дерматолога или косметолога.
После зимнего пребывания на холодном воздухе и в сухом помещении ваша кожа требует особого ухода. Это всегда индивидуально, но основные правила применимы ко всем. Узнайте в этой статье, что нужно изменить в уходе за кожей этой весной и какие продукты помогут вашей коже правильно увлажниться и защититься.
Весенний уход заключается в их восстановлении после тяжелого периода перепадов температуры и недостатка солнечного света.
Использование отопления в квартире с недостаточной влажностью часто приводит к шелушению, покраснению и ощущению давления. У многих людей наблюдается усиление розацеа, воспалений и прыщей.
Многие скрабы содержат дополнительные витамины, осветляющие компоненты и увлажняющие масла. Выберите продукт, который лучше всего подходит вам, и используйте его два-три раза в неделю. Для сухой кожи подходят пилинги на основе мягких гранул, содержащих молочную кислоту и пировиноградную кислоту, а для жирной кожи — пилинги на основе салициловой кислоты, гликолевой кислоты и натуральных абразивов.
Гоммаж подходит для всех типов кожи.
Этот принцип важен в любое время года. Но если зимой вы не обращали внимания на свое употребление алкоголя, вы, вероятно, заметили, что ваша кожа стала тусклой и сухой.
Еще не так жарко, как летом, но солнце появляется чаще, его лучи длиннее, а сквозь облака льются ультрафиолетовые лучи. Нанесите крем или лосьон с соответствующим SPF на открытые участки тела, особенно на лицо.
Чтобы улучшить свое здоровье изнутри, добавьте в свой рацион жирную рыбу, цитрусовые, орехи, морковь и полезные масла, такие как оливковое и кокосовое масло.
Цитрусовые положительно влияют на выработку коллагена.
Для сухой кожи полезна косметика на основе глицерина и экстрактом улитки. Жирная кожа нуждается во влаге, как и любая другая кожа, но ей также необходимы легкие жидкости, гели и гелевые кремы. Керамиды и гиалуроновая кислота подходят обоим типам кожи.
Аэробные упражнения, такие как легкая скандинавская ходьба, улучшают кровообращение и сохраняют клетки кожи здоровыми и новыми. В зависимости от температуры вы можете перенести тренировку из помещения на улицу.
Поэтому многие люди наводят порядок в своем гардеробе и косметичке, делают генеральную уборку.
Также обратите внимание на средства для макияжа, такие как кисти и спонжи, которыми вы часто пользуетесь. Крошечные частицы грязи, пыли и пота, в которых процветают невидимые бактерии, могут быстро накапливаться в больших количествах, и вы этого не заметите.
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