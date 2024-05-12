Ученые работают над робоулитками, способных исследовать другие планеты

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Стальные робоулитки объединяют усилия, чтобы передвигаться в условиях бездорожья

1:29
Наука

Ученые из Гонконгского университета под заведением Да Чжао изготовили необычных стальных роботов, напоминающих улиток. Подобно живым прототипам, механические аппараты способны перемещаться по различным поверхностям и, при необходимости, применять вакуумный захват для надежной фиксации.

Стальные робоулитки объединяют усилия, чтобы передвигаться в условиях бездорожья
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Внутри металлического кузова размещены аккумулятор, центральный процессор и набор электронных элементов. В нижней части установлены резиновые гусеницы со встроенными мощными магнитами.

Считается, что улитки двигаются медленно, однако созданные по их образцу роботы оказались очень эффективны в решении сложных задач. Разработчики успешно применяют группы роботов, способных совместно достигать поставленных целей. При этом все роботы группы взаимодействуют между собой. Последний эксперимент, в ходе которого механические улитки поднимались друг на друга, чтобы преодолеть "непроходимый" участок, подтвердил это. Роботы уверенно взаимодействовали в трехмерном пространстве, формируя сложные конструкции.

Испытанный концепт может найти применение в различных областях. Роботы, аналогичные созданным китайскими специалистами, могут применяться для поиска выживших в результате природных катастроф и чрезвычайных ситуаций, осуществления разведки в сложных и опасных условиях — а в будущем и для исследования поверхности отдаленных планет.

https://www.youtube.com/watch?v=aNw92VlH3rA
Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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