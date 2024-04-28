Секреты выбора гигиенической помады: что важно знать перед покупкой

Как сделать правильный выбор гигиенической помады

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Часто считается, что гигиеническая помада является более полезной альтернативой обычной, однако это далеко не так. Основное отличие заключается лишь в отсутствии красящего пигмента, и она также может вызвать дополнительное пересушивание губ, противоречащее ее предполагаемой цели. Это связано с тем, что губы лишены рогового слоя, что делает подбор помады более важным.

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Важно обращать внимание на состав помады, чтобы избежать усугубления ситуации. Некоторые ингредиенты, такие как глицерин и гиалуроновая кислота, имеют свойство удерживать влагу, но они также могут высушить губы, особенно в условиях сухого воздуха. Химические вещества, такие как октизалат и оксибензон, могут быть эндокринными разрушителями, в то время как парабены ассоциируются с риском онкологических заболеваний.

При выборе помады рекомендуется обращать внимание на наличие натуральных масел в составе, таких как масло какао, ши, жожоба, оливковое, авокадовое или масло абрикосовых косточек. Эти масла питают губы жирными кислотами и антиоксидантами, предотвращая сухость и морщины. Дополнительно можно использовать маску из меда для увлажнения и восстановления губ или массажировать губы влажной зубной щеткой с медом несколько раз в день для мягкости и увлажнения.



