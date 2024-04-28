Как выбрать обои для маленькой кухни: лучшие советы и рекомендации 2024 года

Дизайнер рассказал, какие обои выбрать для маленькой кухни

2:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Выбор обоев для небольшой кухни требует особого подхода. Необходимо, чтобы обои были не только привлекательными, но и помогали визуально расширять пространство, а также выдерживали бы повседневные испытания, такие как перепады температур и влажность. Вот несколько советов от Юлии Тычино, эксперта по дизайну интерьеров из "БелНовости":

Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln is licensed under CC BY-SA 2.0

Рекомендации по выбору обоев для небольшой кухни:

Моющиеся обои. Для кухни, где часто бывают загрязнения, идеально подойдут моющиеся обои. Их можно чистить губкой и моющим средством, что удобно для удаления пятен от еды или жира.

Флизелиновые и виниловые обои. Бумажные обои менее подходят для кухни, так как они плохо переносят влагу и быстро воспламеняются. Флизелиновые обои более долговечны и могут перекрашиваться, а виниловые отличаются прочностью и большим выбором расцветок. Они также легко моются, включая возможность использования абразивных средств.

Светлые и пастельные тона. Чтобы визуально увеличить пространство, предпочтение стоит отдавать светлым или пастельным тонам. Если выбран белый цвет, стоит добавить несколько ярких акцентов, чтобы избежать чувства стерильности.

Обои с мелким рисунком. Если однотонные обои кажутся скучными, можно выбрать варианты с мелким рисунком или тонкими линиями, что также помогает визуально расширить пространство.

Оптимальная ориентация узора. Для узких кухонь рекомендуются обои с горизонтальными линиями, а для помещений с низкими потолками — с вертикальными.

Избегайте темных цветов. Темные обои могут сделать маленькую кухню еще меньше и теснее визуально.

Гармоничное сочетание цветов. Если хотите использовать несколько цветов, выбирайте оттенки из одного цветового спектра, чтобы избежать дисгармонии между теплыми и холодными тонами.

Избегайте рельефных обоев. Такие обои сложнее чистить от пыли и грязи по сравнению с гладкими.

Советы по покупке:

Не экономьте на качестве обоев. Лучше купить их в специализированных магазинах, где соблюдаются условия хранения.

Проведите замеры кухни и купите обои с запасом, предусматривая возможность порчи при монтаже.

При покупке обоев с рельефной текстурой внимательно осмотрите каждый рулон на наличие дефектов.

Таким образом, выбирая обои для малогабаритной кухни, стоит учитывать как их эстетические качества, так и практичность.