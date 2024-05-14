Установлена дневная норма кофе, превышение которой приведёт к серьёзному заболеванию

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Врач Умнов: потребление более трёх чашек кофе в день увеличивает риск варикоза

1:23
Здоровье

Согласно высказыванию преподавателя кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова, употребление кофе в большом объеме может быть причиной варикоза или ухудшить уже имеющееся заболевание из-за сосудосуживающего действия кофеина.

Врач Умнов: потребление более трёх чашек кофе в день увеличивает риск варикоза
Фото: unsplash.com by Афина Лам is licensed under Creative Commons CC0 1.0

По словам специалиста, употребление кофе вызывает сосудистый спазм и выброс адреналина, что увеличивает частоту сердечных сокращений. Кровь стекает к важным органам, включая мозг, сердце и печень, в то время как в ногах кровоснабжение уменьшается, что может повысить риск тромбоза и воспаления сосудистых стенок.

С помощью поверхностных вен кровь старается обойти подобные области, но эта система со временем нарушает функционирование сосудов, соединяющих поверхностные и глубокие вены. В результате происходит застой в крови в поверхностных венах, пояснил Умнов.

"Стенки вен, в отличие от артерий, не обладают достаточной упругостью, что и приводит к появлению и углублению варикоза. Но стоит помнить, что к варикозу приводит комплекс факторов, а не только злоупотребление кофе", — заметила Александр Умнов.

По словам доктора, употребление не более трёх чашек кофе в день обычно не порождает проблем.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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