Установлена дневная норма кофе, превышение которой приведёт к серьёзному заболеванию

Врач Умнов: потребление более трёх чашек кофе в день увеличивает риск варикоза

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно высказыванию преподавателя кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова, употребление кофе в большом объеме может быть причиной варикоза или ухудшить уже имеющееся заболевание из-за сосудосуживающего действия кофеина.

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По словам специалиста, употребление кофе вызывает сосудистый спазм и выброс адреналина, что увеличивает частоту сердечных сокращений. Кровь стекает к важным органам, включая мозг, сердце и печень, в то время как в ногах кровоснабжение уменьшается, что может повысить риск тромбоза и воспаления сосудистых стенок.

С помощью поверхностных вен кровь старается обойти подобные области, но эта система со временем нарушает функционирование сосудов, соединяющих поверхностные и глубокие вены. В результате происходит застой в крови в поверхностных венах, пояснил Умнов.

"Стенки вен, в отличие от артерий, не обладают достаточной упругостью, что и приводит к появлению и углублению варикоза. Но стоит помнить, что к варикозу приводит комплекс факторов, а не только злоупотребление кофе", — заметила Александр Умнов.

По словам доктора, употребление не более трёх чашек кофе в день обычно не порождает проблем.