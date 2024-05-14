Неожиданный уход: почему две Мисс США отказались от своих корон?

Две обладательницы титулов Мисс США, Ноэлия Войт и Ума София Шривастава, внезапно отказались от своих корон. Это редкое явление в истории конкурсов красоты, сообщает Eadaily.
Ноэлия Войт, 24-летняя Мисс США, выразила свои чувства в социальных сетях, отметив, что решение было сложным, и призвав не ставить под угрозу свое физическое и психическое благополучие. Ума София Шривастава, 17-летняя Юная Мисс США, также объявила о своем решении, указав, что ее ценности больше не совпадают с политикой организации. Обе девушки ушли из-за предполагаемых издевательств со стороны руководства.
Работники организации также высказались о токсичной атмосфере и неуместном поведении генерального директора. Неожиданный уход обеих Мисс США привел к назначению новых обладательниц титулов.
Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".