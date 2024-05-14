Неожиданный уход: почему две Мисс США отказались от своих корон?

Две Мисс США таинственно отказались от своих титулов

0:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Две обладательницы титулов Мисс США, Ноэлия Войт и Ума София Шривастава, внезапно отказались от своих корон. Это редкое явление в истории конкурсов красоты, сообщает Eadaily.

Фото: openverse.org by Rosengurtt is licensed under CC BY-SA 3.0.

Ноэлия Войт, 24-летняя Мисс США, выразила свои чувства в социальных сетях, отметив, что решение было сложным, и призвав не ставить под угрозу свое физическое и психическое благополучие. Ума София Шривастава, 17-летняя Юная Мисс США, также объявила о своем решении, указав, что ее ценности больше не совпадают с политикой организации. Обе девушки ушли из-за предполагаемых издевательств со стороны руководства.

Работники организации также высказались о токсичной атмосфере и неуместном поведении генерального директора. Неожиданный уход обеих Мисс США привел к назначению новых обладательниц титулов.