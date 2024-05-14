Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приучить собаку мыть лапы после прогулки: главное — не кричите на питомца
Гарик Харламов порадовался за победу ЦСКА: "Тороп — сила!"
Ошибки, которые совершаются при высадке рассады томатов
Власти готовятся к резкому сокращению импорта цветов
Мария Куликова призналась, что съёмки 11-го сезона "Склифосовского" были тяжёлыми
"Сбер" возмещает ущерб пострадавшим от обрушения жилого дома в Белгороде
Футболист Широков считает, что в "Спартаке" мыслят категориями 20-летней давности
Диетолог Круглова: в лимоне содержится больше аскорбиновой кислоты, чем в лайме
Почему кошки любят будить своих владельцев: эксперты назвали 3 причины
Неожиданный уход: почему две Мисс США отказались от своих корон?

Две Мисс США таинственно отказались от своих титулов

0:57
Моя семья » Красота и стиль

Две обладательницы титулов Мисс США, Ноэлия Войт и Ума София Шривастава, внезапно отказались от своих корон. Это редкое явление в истории конкурсов красоты, сообщает Eadaily.

Две Мисс США таинственно отказались от своих титулов
Фото: openverse.org by Rosengurtt is licensed under CC BY-SA 3.0.

Ноэлия Войт, 24-летняя Мисс США, выразила свои чувства в социальных сетях, отметив, что решение было сложным, и призвав не ставить под угрозу свое физическое и психическое благополучие. Ума София Шривастава, 17-летняя Юная Мисс США, также объявила о своем решении, указав, что ее ценности больше не совпадают с политикой организации. Обе девушки ушли из-за предполагаемых издевательств со стороны руководства.

Работники организации также высказались о токсичной атмосфере и неуместном поведении генерального директора. Неожиданный уход обеих Мисс США привел к назначению новых обладательниц титулов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Певица Любовь Успенская обратилась к Киркорову: "Если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне"

Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".

Любовь Успенская пожаловалась на Филиппа Киркорова
Как использовать дополнительные режимы автоматической коробки передач
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали
Можно ли сыпать золу под виноград?
Эти растения очень любят золу
Грузия предпринимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов Киевское руководство использовало все доступные резервы ВСУ Дмитрий Плотников
Чем подкормить жимолость, чтобы собирать урожай вёдрами
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Последние материалы
Как приучить собаку мыть лапы после прогулки: главное — не кричите на питомца
Гарик Харламов порадовался за победу ЦСКА: "Тороп — сила!"
Ошибки, которые совершаются при высадке рассады томатов
Власти готовятся к резкому сокращению импорта цветов
Мария Куликова призналась, что съёмки 11-го сезона "Склифосовского" были тяжёлыми
"Сбер" возмещает ущерб пострадавшим от обрушения жилого дома в Белгороде
Две Мисс США таинственно отказались от своих титулов
Футболист Широков считает, что в "Спартаке" мыслят категориями 20-летней давности
Диетолог Круглова: в лимоне содержится больше аскорбиновой кислоты, чем в лайме
Почему кошки любят будить своих владельцев: эксперты назвали 3 причины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников