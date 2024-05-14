Стрижки на все времена: три варианта, которые красиво преображаются с ростом волос

Три стильные стрижки, которые эффектно преображаются при отращивании

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Перед тем, как решиться на стрижку, стоит задуматься: как она будет выглядеть по мере отращивания? В этом подборке ты найдешь варианты, которые будут выглядеть стильно в любом случае, даже когда длина волос изменится.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Шэг

Переводя с английского, shaggy означает "пушистый" или "пушистый". Это означает, что по мере роста волосы становятся только лучше. Все же иногда имеет смысл обновить слои, чтобы придать им свежести и выразительности.

Пикси

Некоторые могут считать пикси слишком капризной стрижкой. Это вполне закономерно. Особенно, когда наступает момент, чтобы вернуться к длинным волосам. Однако, стоит простить ей это ради переходного этапа, когда пряди можно легко причесать назад или создать мокрую укладку.

Боб

При отрастании боб-стрижка выглядит все так же привлекательно. Просто длина волос уже не так коротка, как изначально.



