Роман Широков: у "Спартака" осталась генетическая память, что когда-то они боролись за титул чемпионов

Футболист Широков считает, что в "Спартаке" мыслят категориями 20-летней давности

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-футболист Роман Широков выразил своё мнение о состоянии московского клуба "Спартак", того, в составе которого он играл ранее.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам Широкова, "Спартак" остается одной из команд, но последние годы они не добиваются ожидаемых результатов.

Как отметил футболист, "Спартак" привык мыслить в категориях прошлого, когда они доминировали в российском футболе. Однако за последние 20 лет их успехи оказались недостаточными по сравнению с командами, такими как "Локомотив".

"Спартак" привык мыслить категориями 20-летней давности, когда они были в топе. Потом всё это потихоньку уходило. Просто у них осталась генетическая память, что когда-то они боролись за чемпионство. Но они всё время вторые, третьи, пятые", — сказал Широков в разговоре с "Чемпионатом".

Широков призывает "Спартак" изменить свое мышление и концентрироваться на современности, чтобы добиться успеха в современном футболе.

Это мнение Широкова подчеркивает необходимость для "Спартака" пересмотреть свою стратегию и подход в стремлении к достижению высоких результатов в футболе. Организация должна ориентироваться на современные реалии и развиваться в соответствии с ними, а не оставаться увязнувшей в прошлом.

Highlights Spartak vs Lokomotiv | RPL 2023/24