Комик Гарик Харламов прокомментировал победу ЦСКА: "Ничего не значит для нас матч"

Звезда Comedy Club и болельщик ЦСКА Гарик Харламов высказался об успехе своего любимого футбольного клуба.
Гарик Харламов порадовался победе москвичей над "Зенитом" со счётом 1:0.
"Красавцы. Тороп — сила! Ничего не значит для нас матч, но "Зенит" одолели", — оставил пост комик в личном микроблоге.
ЦСКА набрал 42 очка. Пока клуб занимает шестую строчку в РПЛ, до конца всего чемпионата — один тур.
Ранее автор и исполнитель хита "Плот" Юрий Лоза выразил удивление по поводу того, что ФК "Динамо" обогнал питерский "Зенит".
Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".