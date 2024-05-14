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Комик Гарик Харламов прокомментировал победу ЦСКА: "Ничего не значит для нас матч"

Гарик Харламов порадовался за победу ЦСКА: "Тороп — сила!"

0:38
Шоу-бизнес

Звезда Comedy Club и болельщик ЦСКА Гарик Харламов высказался об успехе своего любимого футбольного клуба.

Гарик Харламов порадовался за победу ЦСКА: "Тороп — сила!"
Фото: flickr.com by Хейден Шифф is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Гарик Харламов порадовался победе москвичей над "Зенитом" со счётом 1:0.

"Красавцы. Тороп — сила! Ничего не значит для нас матч, но "Зенит" одолели", — оставил пост комик в личном микроблоге.

ЦСКА набрал 42 очка. Пока клуб занимает шестую строчку в РПЛ, до конца всего чемпионата — один тур.

Ранее автор и исполнитель хита "Плот" Юрий Лоза выразил удивление по поводу того, что ФК "Динамо" обогнал питерский "Зенит".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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