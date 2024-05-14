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Страховые компании "Сбера" в приоритетном порядке урегулирует ущерб после атаки ВСУ на жилой дом в Белгороде

"Сбер" возмещает ущерб пострадавшим от обрушения жилого дома в Белгороде

Страхование

"СберСтрахование" и "СберСтрахование жизни" объявили о приоритетном урегулировании убытков для клиентов, пострадавших в результате обрушения подъезда жилого здания в Белгороде после атаки украинской армии.

"Сбер" возмещает ущерб пострадавшим от обрушения жилого дома в Белгороде
Фото: Телеграм-канал мэрии Белгорода

Утром 12 мая осколок ракеты ВСУ "Точка-У" попал в десятиэтажный дом на улице Щорса, д. 55а в Белгороде, в связи с чем возбуждено уголовное дело.

В доме застраховано 25 квартир через "СберСтрахование". Некоторые жители также имеют страховку жизни и здоровья в "СберСтрахование жизни". Выплаты пострадавшим будут производиться по минимальному пакету документов, сообщает пресс-служба "Сбера".

Для консультаций по вопросам страховых выплат и урегулирования страховых случаев доступен круглосуточный номер телефона 900 (звонки в России бесплатные). Подать заявление о страховом случае можно через интернет-банкинг СберБанк Онлайн в разделе "Страхование", через мобильное приложение "СберСтрахование", а клиенты "СберСтрахование жизни" могут также использовать сайт компании для этой цели.

Ранее "Совкомбанк Страхование" заявил о 12-кратном росте спроса на туристические страховки в Китай.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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