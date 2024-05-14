Не можете спать из-за кошки: узнайте, что стоит за ночными пробуждениями ваших пушистых питомцев

Почему кошки любят будить своих владельцев: эксперты назвали 3 причины

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Эта проблема широко распространена среди владельцев кошек, многие из которых уже сталкивались с аналогичным поведением своих питомцев.

Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Некоторые владельцы приняли это и не возражают против того, что их кошка будит их посреди ночи.

В то же время другие ищут способы прекратить это нежелательное поведение, начиная с выяснения его причин.

Вот несколько возможных причин, почему кошка может вас будить:

Вы сами дали ей понять, что не против : если после того, как кошка вас разбудила, вы сразу кормите её или угощаете, то она запомнит это как эффективный способ получения желаемого.

: если после того, как кошка вас разбудила, вы сразу кормите её или угощаете, то она запомнит это как эффективный способ получения желаемого. Скука : эксперты отмечают, что если кошка весь день остаётся одна и вечером не получает достаточно внимания, её поведение может быть результатом скуки. Важно проводить время с питомцем в течение дня, чтобы он давал вам отдохнуть ночью.

: эксперты отмечают, что если кошка весь день остаётся одна и вечером не получает достаточно внимания, её поведение может быть результатом скуки. Важно проводить время с питомцем в течение дня, чтобы он давал вам отдохнуть ночью. Естественные потребности: кошки могут быть активны ночью, что естественно для них. Во время вашего сна кошка может проголодаться или захотеть пить. Если её миски пусты, она может начать вас будить.

Решение простое: всегда проверяйте миски перед сном.