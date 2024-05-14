Диетолог рассказала о преимуществах лимона перед лаймом

Диетолог Круглова: в лимоне содержится больше аскорбиновой кислоты, чем в лайме

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лимон и лайм сходны по содержанию пищевых волокон, углеводов, витаминов и минеральных веществ, но отличаются в количестве витамина С и химической структуре эфирных масел. Об этом сообщила врач-диетолог Наталья Круглова.

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"В лимоне больше витамина С, чем в лайме. Также у этих фруктов разные эфирные масла, которые преимущественно содержатся в цедре. Эти масла имеют разное химическое строение, что сказывается на вкусе: лайм, в отличие от лимона, обладает лёгкой горчинкой. И тот, и другой фрукт содержат лимонную кислоту", — объяснила Наталья Круглова.

Помимо этого, лимон сохраняет свои свойства намного дольше — приблизительно месяц, в отличие от лайма, который портится через несколько недель. Другое различие заключается в области применения: лимон чаще добавляют в блюда, в то время как лайм популярен в напитках, подчеркнула Круглова.