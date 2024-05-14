Что должно быть в машине у начинающего водителя в 2024 году

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Эти 5 основных документов и предметов обязательно должны быть в автомобиле

1:09
Авто

Специалисты перечислили документы и предметы, которые важно иметь в автомобиле во время поездки. Для новых транспортных средств теперь применяются электронные регистрационные документы, хранящиеся в базе ГИБДД. Однако для автомобилей, выпущенных до 2020 года, необходим бумажный вариант документов.

Эти 5 основных документов и предметов обязательно должны быть в автомобиле
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для автомобилей с прицепом требуется наличие соответствующих документов. Водители-инвалиды, имеющие право на льготы, должны предоставлять нужные бумаги для их получения, а таксистам необходимы путевой лист и лицензия.

В автомобиле должна находиться аптечка, оснащенная марлевыми бинтами, жгутом, медицинскими масками, перчатками и прибором для искусственного дыхания. Важно следить, чтобы срок годности всех медикаментов не истек.

Также в машине должны быть огнетушитель, аварийный знак и светоотражающий жилет.

По новым правилам, водителям необходимо надевать жилеты при выходе из машины вне населенных пунктов при плохой видимости или в темное время суток.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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