Что должно быть в машине у начинающего водителя в 2024 году

Специалисты перечислили документы и предметы, которые важно иметь в автомобиле во время поездки. Для новых транспортных средств теперь применяются электронные регистрационные документы, хранящиеся в базе ГИБДД. Однако для автомобилей, выпущенных до 2020 года, необходим бумажный вариант документов.
Для автомобилей с прицепом требуется наличие соответствующих документов. Водители-инвалиды, имеющие право на льготы, должны предоставлять нужные бумаги для их получения, а таксистам необходимы путевой лист и лицензия.
В автомобиле должна находиться аптечка, оснащенная марлевыми бинтами, жгутом, медицинскими масками, перчатками и прибором для искусственного дыхания. Важно следить, чтобы срок годности всех медикаментов не истек.
Также в машине должны быть огнетушитель, аварийный знак и светоотражающий жилет.
По новым правилам, водителям необходимо надевать жилеты при выходе из машины вне населенных пунктов при плохой видимости или в темное время суток.
Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".