Не просто гигиена: как неправильное мытье лап может разрушить психику вашего питомца

Как приучить собаку мыть лапы после прогулки: главное — не кричите на питомца

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Большинство собак нормально реагирует на регулярное очищение лап и последующее протирание конечностей.

Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако, если с щенячьего возраста питомца не приучили к таким процедурам или у него развилась явная неприязнь к водным процедурам, такие действия могут вызвать проблемы как для животного, так и для его хозяина.

Все же, несмотря на возможные сложности, важно оставаться спокойным.

Использование физических наказаний или громкие крики в адрес собаки, которая пытается сбежать или сопротивляется, недопустимо.

Плохой опыт во время купания может нанести психологическую травму животному и остаться в его памяти надолго.

Если собака начнет ассоциировать мытье с негативными эмоциями и наказаниями, она будет стараться избегать прогулок и возвращения домой.

Для сокращения времени стрессовой процедуры опытные владельцы собак рекомендуют подготовить все необходимое заранее: таз с теплой водой и принадлежности для умывания разместить в коридоре до начала прогулки.

Если на улице не слишком грязно, можно ограничиться протиранием лап влажной салфеткой или тряпкой после возвращения домой.

После того как купание прошло успешно, собаку следует поощрить и угостить ее любимым угощением.