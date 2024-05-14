Не просто гигиена: как неправильное мытье лап может разрушить психику вашего питомца

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Как приучить собаку мыть лапы после прогулки: главное — не кричите на питомца

1:22
Зоосфера » Собаки

Большинство собак нормально реагирует на регулярное очищение лап и последующее протирание конечностей.

Как приучить собаку мыть лапы после прогулки: главное — не кричите на питомца
Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако, если с щенячьего возраста питомца не приучили к таким процедурам или у него развилась явная неприязнь к водным процедурам, такие действия могут вызвать проблемы как для животного, так и для его хозяина.

Все же, несмотря на возможные сложности, важно оставаться спокойным.

Использование физических наказаний или громкие крики в адрес собаки, которая пытается сбежать или сопротивляется, недопустимо.

Плохой опыт во время купания может нанести психологическую травму животному и остаться в его памяти надолго.

Если собака начнет ассоциировать мытье с негативными эмоциями и наказаниями, она будет стараться избегать прогулок и возвращения домой.

Для сокращения времени стрессовой процедуры опытные владельцы собак рекомендуют подготовить все необходимое заранее: таз с теплой водой и принадлежности для умывания разместить в коридоре до начала прогулки.

Если на улице не слишком грязно, можно ограничиться протиранием лап влажной салфеткой или тряпкой после возвращения домой.

После того как купание прошло успешно, собаку следует поощрить и угостить ее любимым угощением.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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