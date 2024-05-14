Поразите своих близких кулинарным шедевром: рис с жареным нутом и фасолью с добавлением ароматного томатного соуса и шафрана
Рис с томатным соусом и пряностями: вкусное блюдо
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Клетчатка из коричневого риса, белок из бобовых и мощные антиоксиданты из томатов — это блюдо идеально для позднего завтрака или лёгкого ужина.
Фото: Own work by ProjectManhattan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Вы даже можете подавать его в качестве гарнира к пикантным мясным блюдам!
Ингредиенты
- 2 спелых средних помидора, разрезанных пополам
- 1 стакан коричневого риса
- 1 стакан воды
- 3/4 стакана консервированной фасоли
- Консервированный нут
- 3/4 стакана плюс 1 столовая ложка оливкового масла
- 1/2 стакана лука, тонко нарезанного
- 1/3 стакана мелко нарезанного укропа
- 3 столовые ложки йогурта
- 1 столовая ложка томатной пасты
- 1 чайная ложка молотого тмина
- 1/2 чайной ложки шафрана
- Соль
Приготовление
- Натрите помидоры, выбросьте шкурки.
- В кастрюлю добавьте томатную массу, воду, томатную пасту, 1 столовую ложку оливкового масла, большую щепотку соли, половину чайной ложки тмина и шафран. Дайте постоять 3 минуты.
- Всыпьте рис. Поставьте кастрюлю на средний огонь.
- После закипания уменьшите огонь до минимума и накройте кастрюлю крышкой. Варите 15 минут, затем добавьте фасоль. Готовьте 2-3 минуты.
- Нагрейте оставшееся масло в сковороде на среднем огне. Обжарьте нут в течение 5 минут, затем переложите его на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, с помощью шумовки.
- Уменьшите огонь до среднего, затем добавьте в сковороду лук и оставшийся тмин. Обжарьте лук 2-3 минуты. Переложите лук на другую тарелку, застеленную бумажными полотенцами.
- Добавьте к рису жареный нут и укроп. Посолите по вкусу. Переложите на сервировочную тарелку. Взбейте вилкой. Украсьте жареным луком, йогуртом и нарезанным укропом.
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