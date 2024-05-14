Поразите своих близких кулинарным шедевром: рис с жареным нутом и фасолью с добавлением ароматного томатного соуса и шафрана

Рис с томатным соусом и пряностями: вкусное блюдо

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Клетчатка из коричневого риса, белок из бобовых и мощные антиоксиданты из томатов — это блюдо идеально для позднего завтрака или лёгкого ужина.

Фото: Own work by ProjectManhattan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вы даже можете подавать его в качестве гарнира к пикантным мясным блюдам!

Ингредиенты

2 спелых средних помидора, разрезанных пополам

1 стакан коричневого риса

1 стакан воды

3/4 стакана консервированной фасоли

Консервированный нут

3/4 стакана плюс 1 столовая ложка оливкового масла

1/2 стакана лука, тонко нарезанного

1/3 стакана мелко нарезанного укропа

3 столовые ложки йогурта

1 столовая ложка томатной пасты

1 чайная ложка молотого тмина

1/2 чайной ложки шафрана

Соль

Приготовление

Натрите помидоры, выбросьте шкурки. В кастрюлю добавьте томатную массу, воду, томатную пасту, 1 столовую ложку оливкового масла, большую щепотку соли, половину чайной ложки тмина и шафран. Дайте постоять 3 минуты. Всыпьте рис. Поставьте кастрюлю на средний огонь. После закипания уменьшите огонь до минимума и накройте кастрюлю крышкой. Варите 15 минут, затем добавьте фасоль. Готовьте 2-3 минуты. Нагрейте оставшееся масло в сковороде на среднем огне. Обжарьте нут в течение 5 минут, затем переложите его на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, с помощью шумовки. Уменьшите огонь до среднего, затем добавьте в сковороду лук и оставшийся тмин. Обжарьте лук 2-3 минуты. Переложите лук на другую тарелку, застеленную бумажными полотенцами. Добавьте к рису жареный нут и укроп. Посолите по вкусу. Переложите на сервировочную тарелку. Взбейте вилкой. Украсьте жареным луком, йогуртом и нарезанным укропом.