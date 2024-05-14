В Санкт-Петербурге введут штрафы за нарушения курортного сбора: что нужно знать

Петербург вводит штрафы за несоблюдения закона о курортном сборе

2:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Санкт-Петербурге планируют ввести штрафы за нарушения закона о курортном сборе. Комиссия по вопросам правопорядка и законности петербургского парламента поддержала соответствующий законопроект, предлагающий изменения в городской Кодекс об административных правонарушениях.

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Авторы законопроекта предлагают штрафовать гостиницы за несоблюдение сроков расчета, взимания и перечисления курортного сбора, за предоставление некорректных данных в реестр, а также за нарушения порядка учета плательщиков. Размер штрафов будет варьироваться от трех до ста тысяч рублей в зависимости от характера нарушения. Туристы, не оплатившие курортный сбор, будут оштрафованы на сумму от пятисот до двух тысяч рублей, согласно пресс-службе заксобрания.

В обсуждении документа участвовали парламентарии и представители городского Комитета по развитию туризма. С 1 октября 2023 года в Санкт-Петербурге действует нулевая ставка курортного сбора, но фактическое его взимание началось с 1 апреля. По словам председателя комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, за месяц было собрано около 20 миллионов рублей. Сейчас продолжается формирование реестра объектов размещения, в котором уже насчитывается около тысячи объектов.

Корнеев отметил, что проект изменений в КОАП основывается на опыте регионов, где курортный сбор действует уже несколько лет. Он также подчеркнул, что от уплаты курортного сбора освобождены туристы из 21 льготной категории, что составляет от 30 до 50% гостей города. Список льготников может быть расширен. Председатель парламентской комиссии Константин Чебыкин попросил Корнеева рассмотреть возможность освобождения от уплаты сбора граждан, которые посещают своих родственников — участников специальной военной операции, проходящих лечение в Санкт-Петербурге. Эти граждане проживают в гостиницах Минобороны на льготных условиях, но обязаны оплачивать курортный сбор.

Средства, собранные от курортного сбора в этом году, будут направлены на реконструкцию Московских триумфальных ворот и благоустройство пляжей "Дюны" и "Ласковый" в Курортном районе. Такое решение ранее принял Общественный совет по курортному сбору.