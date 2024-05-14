Подготовка к походу в лес: ключевые советы от гидролога Василия Шишкина

Гидролог рассказал про правила безопасного похода в лес

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Подготовка к походу в лес и соблюдение правил безопасности — важные аспекты, на которые стоит обратить внимание. Гидролог Василий Шишкин выделил ключевые меры предосторожности для тех, кто планирует отправиться в лес.

Фото: unsplash.com by Max Lakutin lktnm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"И напоследок полезный совет для тех, кто сохраняет чувство юмора даже в сложных ситуациях: если заблудились, начните громко обсуждать политику. Тут же найдётся кто-нибудь, кто захочет поспорить", — шутит путешественник в беседе с RuNews24.

Первое, что нужно сделать перед походом в лес, по словам эксперта, это сообщить близким о своём маршруте и времени возвращения. Одежда должна быть яркой и тёплой, чтобы облегчить поиски в случае необходимости. Камуфляжная одежда, хотя и популярна среди грибников, рыбаков и охотников, затрудняет поиски, поэтому лучше выбирать яркие цвета.

Если вы заблудились, важно оставаться спокойным. Сначала нужно позвонить по номеру 112, сообщить оператору свои данные и местоположение, а затем оставаться на месте и ждать спасателей. Откликаться следует только на голоса спасателей или звук сирены, чтобы не привлекать диких животных.

Гидролог рекомендует брать с собой ряд необходимых вещей: заряженный телефон, запас батареи и воды, нож, спички или зажигалку, свисток, фонарик, дождевик и лекарства, если они требуются.

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