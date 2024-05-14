Удивительный прорыв в науке о зрении: ученые рекомендуют смотреть на красный свет каждую неделю

Ученые выяснили, как улучшить зрение с помощью света

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Института офтальмологии при Университетском колледже Лондона провели исследование, которое выявило один из эффективных способов улучшения зрения. Рекомендуется каждую неделю утром на протяжении трех минут смотреть на глубокий красный свет.

Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Исследование показало, что трехминутное воздействие длинноволновой части красного спектра положительно влияет на митохондрии фоторецепторных клеток в сетчатке, что способствует восстановлению зрения даже в пожилом возрасте.

В ходе экспериментов, в которых участвовали здоровые мужчины и женщины, было доказано, что трехминутного воздействия красного света с длиной волны 670 нанометров достаточно для улучшения контрастного цветового зрения.

Оказалось, что максимальный эффект, который в среднем улучшает зрение на 17%, достигается при просмотре красного света между восемью и девятью утрам. Процедура требуется проводить один раз в неделю, так как именно столько времени сохраняется её лечебный эффект.