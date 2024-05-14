В России рассматривается вопрос ограничения ввоза цветов из недружественных стран

Власти готовятся к резкому сокращению импорта цветов

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кандидат на пост министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила о возможном введении ограничений на импорт цветов из стран, не являющихся дружественными.

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Эту инициативу уже обсуждает Минсельхоз РФ, следует из выступления Лут во время заседания Госдумы во вторник.

Лут подчеркнула, что для реализации этой идеи прорабатываются меры в области таможенно-тарифного регулирования.

Отвечая на вопросы депутатов, она отметила, что в настоящее время совместно с Министерством экономического развития рассматриваются соответствующие меры, которые позволят ограничить ввоз цветов из недружественных стран.