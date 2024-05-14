Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы визажиста Тюриной: как правильно наносить макияж на зрелую кожу
Ученые выяснили, как улучшить зрение с помощью света
Рис с томатным соусом и пряностями: вкусное блюдо
Эти 5 основных документов и предметов обязательно должны быть в автомобиле
Как приучить собаку мыть лапы после прогулки: главное — не кричите на питомца
Гарик Харламов порадовался за победу ЦСКА: "Тороп — сила!"
Ошибки, которые совершаются при высадке рассады томатов
Мария Куликова призналась, что съёмки 11-го сезона "Склифосовского" были тяжёлыми
"Сбер" возмещает ущерб пострадавшим от обрушения жилого дома в Белгороде
В России рассматривается вопрос ограничения ввоза цветов из недружественных стран

Власти готовятся к резкому сокращению импорта цветов

0:42
Экономика

Кандидат на пост министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила о возможном введении ограничений на импорт цветов из стран, не являющихся дружественными.

Власти готовятся к резкому сокращению импорта цветов
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эту инициативу уже обсуждает Минсельхоз РФ, следует из выступления Лут во время заседания Госдумы во вторник.

Лут подчеркнула, что для реализации этой идеи прорабатываются меры в области таможенно-тарифного регулирования.

Отвечая на вопросы депутатов, она отметила, что в настоящее время совместно с Министерством экономического развития рассматриваются соответствующие меры, которые позволят ограничить ввоз цветов из недружественных стран.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певица Любовь Успенская обратилась к Киркорову: "Если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне"

Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".

Любовь Успенская пожаловалась на Филиппа Киркорова
Как использовать дополнительные режимы автоматической коробки передач
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали
Можно ли сыпать золу под виноград?
Эти растения очень любят золу
Грузия предпринимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов Киевское руководство использовало все доступные резервы ВСУ Дмитрий Плотников
Чем подкормить жимолость, чтобы собирать урожай вёдрами
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Последние материалы
Как приучить собаку мыть лапы после прогулки: главное — не кричите на питомца
Гарик Харламов порадовался за победу ЦСКА: "Тороп — сила!"
Ошибки, которые совершаются при высадке рассады томатов
Власти готовятся к резкому сокращению импорта цветов
Мария Куликова призналась, что съёмки 11-го сезона "Склифосовского" были тяжёлыми
"Сбер" возмещает ущерб пострадавшим от обрушения жилого дома в Белгороде
Две Мисс США таинственно отказались от своих титулов
Футболист Широков считает, что в "Спартаке" мыслят категориями 20-летней давности
Диетолог Круглова: в лимоне содержится больше аскорбиновой кислоты, чем в лайме
Почему кошки любят будить своих владельцев: эксперты назвали 3 причины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников