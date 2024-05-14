В России рассматривается вопрос ограничения ввоза цветов из недружественных стран

Кандидат на пост министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила о возможном введении ограничений на импорт цветов из стран, не являющихся дружественными.
Эту инициативу уже обсуждает Минсельхоз РФ, следует из выступления Лут во время заседания Госдумы во вторник.
Лут подчеркнула, что для реализации этой идеи прорабатываются меры в области таможенно-тарифного регулирования.
Отвечая на вопросы депутатов, она отметила, что в настоящее время совместно с Министерством экономического развития рассматриваются соответствующие меры, которые позволят ограничить ввоз цветов из недружественных стран.
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