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Макияж после 35: секреты профессионалов для зрелой кожи

Советы визажиста Тюриной: как правильно наносить макияж на зрелую кожу

1:18
Моя семья » Красота и стиль

Макияж на коже, пережившей 35 лет, требует особого внимания. Визажист Александра Тюрина деликатно раскрывает ключевые аспекты, необходимые для создания макияжа на зрелой коже. Запишите эти советы!

Советы визажиста Тюриной: как правильно наносить макияж на зрелую кожу
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Коррекция с консилером: по мере старения кожа под глазами становится тоньше, что делает консилер неотъемлемым средством. Александра рекомендует освоить правильную технику его нанесения, чтобы избежать излишнего осветления этой области. Лучший выбор — консилер на полутона светлее кожи.
  • Легкий тональный флюид: с возрастом кожа становится более грубой, меняя рельеф. Тяжелые текстуры могут подчеркнуть недостатки. Рекомендация — отказаться от плотных тональных средств в пользу легких флюидов или эмульсий, которые выровняют тон кожи и придадут ей сияние.
  • Особое внимание к губам: с возрастом контур губ становится менее четким, а губы бледнее. Александра советует подготовить губы, проскрабировав их, а затем использовать бальзам. При выборе помады предпочтение отдается светлым оттенкам, близким к естественному цвету губ, чтобы освежить макияж естественным образом.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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