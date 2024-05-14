Макияж после 35: секреты профессионалов для зрелой кожи

Советы визажиста Тюриной: как правильно наносить макияж на зрелую кожу

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Макияж на коже, пережившей 35 лет, требует особого внимания. Визажист Александра Тюрина деликатно раскрывает ключевые аспекты, необходимые для создания макияжа на зрелой коже. Запишите эти советы!

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Коррекция с консилером: по мере старения кожа под глазами становится тоньше, что делает консилер неотъемлемым средством. Александра рекомендует освоить правильную технику его нанесения, чтобы избежать излишнего осветления этой области. Лучший выбор — консилер на полутона светлее кожи.

Легкий тональный флюид: с возрастом кожа становится более грубой, меняя рельеф. Тяжелые текстуры могут подчеркнуть недостатки. Рекомендация — отказаться от плотных тональных средств в пользу легких флюидов или эмульсий, которые выровняют тон кожи и придадут ей сияние.

Особое внимание к губам: с возрастом контур губ становится менее четким, а губы бледнее. Александра советует подготовить губы, проскрабировав их, а затем использовать бальзам. При выборе помады предпочтение отдается светлым оттенкам, близким к естественному цвету губ, чтобы освежить макияж естественным образом.

