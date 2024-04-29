Летние прически: стиль и комфорт в жару

В жару можно воспользоваться необычными прическами, которые не только удержатся весь день, но и добавят изюминку образу. Пучок-петля представляет собой стильную альтернативу обычному пучку. Эта элегантная прическа идеально подойдет как для дневного, так и для вечернего образа. Просто соберите волосы в хвост на затылке, затем сложите их пополам и оберните свободную часть вокруг основания хвоста, закрепив невидимками.
Другой вариант — это использование аксессуаров, таких как косынка, который является одним из основных трендов этого лета. Косынку можно вплетать в различные прически, чтобы убрать волосы из лица и шеи и избежать чувства дискомфорта от жары.
Если вы предпочитаете более простые варианты, то волнистый хвост — это отличный выбор. Просто завяжите хвост как можно выше и закрепите акцентной резинкой. Затем используйте небольшие прозрачные или цветные резинки, чтобы закрепить их по всей длине хвоста, создавая оригинальный и охлаждающий образ.
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