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Летние прически: стиль и комфорт в жару

Как сохранить прическу в жару и поддержать укладку в течение всего дня

1:07
Моя семья » Красота и стиль

В жару можно воспользоваться необычными прическами, которые не только удержатся весь день, но и добавят изюминку образу. Пучок-петля представляет собой стильную альтернативу обычному пучку. Эта элегантная прическа идеально подойдет как для дневного, так и для вечернего образа. Просто соберите волосы в хвост на затылке, затем сложите их пополам и оберните свободную часть вокруг основания хвоста, закрепив невидимками.

Как сохранить прическу в жару и поддержать укладку в течение всего дня
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Другой вариант — это использование аксессуаров, таких как косынка, который является одним из основных трендов этого лета. Косынку можно вплетать в различные прически, чтобы убрать волосы из лица и шеи и избежать чувства дискомфорта от жары.

Если вы предпочитаете более простые варианты, то волнистый хвост — это отличный выбор. Просто завяжите хвост как можно выше и закрепите акцентной резинкой. Затем используйте небольшие прозрачные или цветные резинки, чтобы закрепить их по всей длине хвоста, создавая оригинальный и охлаждающий образ.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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