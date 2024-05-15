Сливочное масло: какова польза для здоровья и чего не хватает в организме, если хочется этот продукт

Полезные свойства сливочного масла: вы об этом не знали

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Расскажем, чем полезно для здоровья сливочного масла, а также чего не хватает организму, если хочется есть этот продукт.

Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky is licensed under CC0

В чем польза сливочного масла

Сливочное масло является источником витаминов А, В, С, D, Е и К, а также жирных кислот Омега-3 и Омега-6, которые замедляют процессы старения и благотворно влияют на здоровье кожи, ногтей и волос. Врачи рекомендуют ежедневно употреблять сливочное масло для поддержания тонуса нашей кожи.

Оно повышает уровень "хорошего" холестерина, тем самым укрепляя сердечно-сосудистую систему. Также поддерживает эластичность и тонус сосудов. Обладает противогрибковыми и противомикробными свойствами. Улучшает зрение, а также состояние кожи, волос и ногтей.

Чего не хватает в организме, если хочется сливочного масла

Если вы чувствуете себя невероятно усталым и истощенным, это признак того, что вашему мозгу не хватает сахара в крови, который необходим для нормального мышления.

Желание съесть сливочное масло может возникнуть из-за того, что мозг нуждается в дополнительной энергии и нуждается в быстрой перезарядке.