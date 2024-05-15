Салат с фасолью, свеклой и картофелем: заправку к нему готовим из сметаны, майонеза и горчицы

Салат с картофелем, фасолью и свеклой представляет собой сочетание простых ингредиентов с сметанно-майонезной заправкой, что делает его особенно вкусным.
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Это блюдо идеально подходит для того, чтобы накормить семью из 4 человек.
Для приготовления салата вам понадобятся следующие ингредиенты:
3 свеклы,
2-3 картофелины,
1 банка фасоли в собственном соку,
2 маринованных огурца,
1 крупное кисло-сладкое яблоко,
соль и перец по вкусу,
2 столовые ложки майонеза,
2 столовые ложки сметаны,
1-2 чайные ложки дижонской горчицы,
свежая зелень для украшения.
Приготовление
Для начала сварите свеклу и картофель, отдельно, в течение 1,5-2 часов для свеклы и 20-25 минут для картофеля. Затем остудите их.
Промойте фасоль под проточной водой и оставьте в дуршлаге, чтобы стекла жидкость.
Нарежьте отварную свеклу, картофель, маринованные огурцы и очищенное яблоко небольшими кусочками. Посолите, поперчите по вкусу и перемешайте.
Для приготовления заправки соедините майонез, сметану и горчицу. Заправьте салат полученной смесью, хорошо перемешайте.
По желанию, можно добавить свежую зелень для дополнительного аромата и вкуса.
Оставьте салат настояться в холодильнике минимум 30 минут, чтобы все вкусы соединились и блюдо приобрело более насыщенный вкус. Теперь ваш салат с картофелем, фасолью и свеклой готов к подаче на стол. Это простое и вкусное блюдо станет отличным выбором для обеда или ужина, и порадует ваших гостей своим вкусом и ароматом. Приятного аппетита!