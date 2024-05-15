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Салат с фасолью, свеклой и картофелем: заправку к нему готовим из сметаны, майонеза и горчицы

Салат с картофелем, фасолью и свеклой: достаточно лёгкий, но при этом сытный

1:54
Еда

Салат с картофелем, фасолью и свеклой представляет собой сочетание простых ингредиентов с сметанно-майонезной заправкой, что делает его особенно вкусным.

Салат с картофелем, фасолью и свеклой: достаточно лёгкий, но при этом сытный
Фото: commons.wikimedia.org by Mindaugas Danys is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это блюдо идеально подходит для того, чтобы накормить семью из 4 человек.

Для приготовления салата вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 3 свеклы,
  • 2-3 картофелины,
  • 1 банка фасоли в собственном соку,
  • 2 маринованных огурца,
  • 1 крупное кисло-сладкое яблоко,
  • соль и перец по вкусу,
  • 2 столовые ложки майонеза,
  • 2 столовые ложки сметаны,
  • 1-2 чайные ложки дижонской горчицы,
  • свежая зелень для украшения.

Приготовление

  1. Для начала сварите свеклу и картофель, отдельно, в течение 1,5-2 часов для свеклы и 20-25 минут для картофеля. Затем остудите их.
  2. Промойте фасоль под проточной водой и оставьте в дуршлаге, чтобы стекла жидкость.
  3. Нарежьте отварную свеклу, картофель, маринованные огурцы и очищенное яблоко небольшими кусочками. Посолите, поперчите по вкусу и перемешайте.
  4. Для приготовления заправки соедините майонез, сметану и горчицу. Заправьте салат полученной смесью, хорошо перемешайте.
  5. По желанию, можно добавить свежую зелень для дополнительного аромата и вкуса.

Оставьте салат настояться в холодильнике минимум 30 минут, чтобы все вкусы соединились и блюдо приобрело более насыщенный вкус. Теперь ваш салат с картофелем, фасолью и свеклой готов к подаче на стол. Это простое и вкусное блюдо станет отличным выбором для обеда или ужина, и порадует ваших гостей своим вкусом и ароматом. Приятного аппетита!

Салат с красной фасолью и свеклой
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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