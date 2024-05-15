Салат с фасолью, свеклой и картофелем: заправку к нему готовим из сметаны, майонеза и горчицы

Салат с картофелем, фасолью и свеклой: достаточно лёгкий, но при этом сытный

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с картофелем, фасолью и свеклой представляет собой сочетание простых ингредиентов с сметанно-майонезной заправкой, что делает его особенно вкусным.

Фото: commons.wikimedia.org by Mindaugas Danys is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это блюдо идеально подходит для того, чтобы накормить семью из 4 человек.

Для приготовления салата вам понадобятся следующие ингредиенты:

3 свеклы,

2-3 картофелины,

1 банка фасоли в собственном соку,

2 маринованных огурца,

1 крупное кисло-сладкое яблоко,

соль и перец по вкусу,

2 столовые ложки майонеза,

2 столовые ложки сметаны,

1-2 чайные ложки дижонской горчицы,

свежая зелень для украшения.

Приготовление

Для начала сварите свеклу и картофель, отдельно, в течение 1,5-2 часов для свеклы и 20-25 минут для картофеля. Затем остудите их. Промойте фасоль под проточной водой и оставьте в дуршлаге, чтобы стекла жидкость. Нарежьте отварную свеклу, картофель, маринованные огурцы и очищенное яблоко небольшими кусочками. Посолите, поперчите по вкусу и перемешайте. Для приготовления заправки соедините майонез, сметану и горчицу. Заправьте салат полученной смесью, хорошо перемешайте. По желанию, можно добавить свежую зелень для дополнительного аромата и вкуса.

Оставьте салат настояться в холодильнике минимум 30 минут, чтобы все вкусы соединились и блюдо приобрело более насыщенный вкус. Теперь ваш салат с картофелем, фасолью и свеклой готов к подаче на стол. Это простое и вкусное блюдо станет отличным выбором для обеда или ужина, и порадует ваших гостей своим вкусом и ароматом. Приятного аппетита!