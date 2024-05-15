Советы тревел-блогера: как уместить все вещи в один чемодан — лайфхаки от эксперта

Тревел-блогер поделилась лайфхаками, как уместить все вещи в один чемодан

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тревел-блогер Наталия Ансталь поделилась советом, как уложить все вещи в один чемодан, используя органайзеры. В интервью для NEWS. ru она подчеркнула, что это помогает избежать беспорядка и потери вещей, хотя вещи в органайзерах могут сильно мяться.

Фото: openverse by jepoirrier is licensed under CC BY-SA 2.0

"Органайзеры для чемоданов — очень удобная вещь. Складываете вещи, убираете их в органайзеры, а затем размещаете в чемодан. Однако стоит помнить, что одежда в них сильно мнется. Тем не менее, органайзеры — отличное решение для поддержания порядка в чемодане", — пояснила Ансталь.

Еще один метод упаковать вещи в чемодан — свернуть их в рулон. По словам блогера, это помогает избежать сильного смятия одежды, так как нет острых углов складок.

"Некоторые просто кладут одежду в чемодан без особого порядка. Этот способ подходит, если у вас немного вещей, и вам не нужно будет прыгать на чемодан, чтобы его закрыть", — добавила эксперт.