Советы тревел-блогера: как уместить все вещи в один чемодан — лайфхаки от эксперта

Тревел-блогер Наталия Ансталь поделилась советом, как уложить все вещи в один чемодан, используя органайзеры. В интервью для NEWS. ru она подчеркнула, что это помогает избежать беспорядка и потери вещей, хотя вещи в органайзерах могут сильно мяться.
"Органайзеры для чемоданов — очень удобная вещь. Складываете вещи, убираете их в органайзеры, а затем размещаете в чемодан. Однако стоит помнить, что одежда в них сильно мнется. Тем не менее, органайзеры — отличное решение для поддержания порядка в чемодане", — пояснила Ансталь.
Еще один метод упаковать вещи в чемодан — свернуть их в рулон. По словам блогера, это помогает избежать сильного смятия одежды, так как нет острых углов складок.
"Некоторые просто кладут одежду в чемодан без особого порядка. Этот способ подходит, если у вас немного вещей, и вам не нужно будет прыгать на чемодан, чтобы его закрыть", — добавила эксперт.
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