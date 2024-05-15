Прорыв Nio: новый Onvo L60 обещает перевернуть рынок электромобилей, задавая новые стандарты

Nio запускает бюджетный электромобиль Onvo L60 для конкуренции с Tesla Model Y

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Китайский производитель электромобилей Nio представил новую, более доступную модель Onvo L60, которая призвана конкурировать с Tesla Model Y, лидером продаж среди электромобилей в мире.

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Новый SUV Onvo L60 стоит на 12% дешевле, чем Tesla Model Y, с начальной ценой в 219,900 юаней (примерно 30,476 долларов). Планируется, что поставки начнутся в сентябре.

В рамках представления автомобиля в Шанхае, генеральный директор Nio Вильям Ли отметил, что новинка также будет конкурировать с Toyota RAV4, предлагая автомобили для семей, которые уравновешивают пользовательский опыт и стоимость владения. Он также упомянул, что Onvo L60 превосходит Tesla Model Y по просторности.

В рамках стратегии снижения затрат Nio заключила сделку с BYD на поставку батарей для линейки Onvo, отказавшись от планов на производство собственных батарей. Автомобили Onvo будут иметь доступ к более чем 1000 станциям для замены батарей и 25,000 общедоступным зарядным станциям от Nio.