Прорыв Nio: новый Onvo L60 обещает перевернуть рынок электромобилей, задавая новые стандарты

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Nio запускает бюджетный электромобиль Onvo L60 для конкуренции с Tesla Model Y

1:19
Авто

Китайский производитель электромобилей Nio представил новую, более доступную модель Onvo L60, которая призвана конкурировать с Tesla Model Y, лидером продаж среди электромобилей в мире.

Nio запускает бюджетный электромобиль Onvo L60 для конкуренции с Tesla Model Y
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Новый SUV Onvo L60 стоит на 12% дешевле, чем Tesla Model Y, с начальной ценой в 219,900 юаней (примерно 30,476 долларов). Планируется, что поставки начнутся в сентябре.

В рамках представления автомобиля в Шанхае, генеральный директор Nio Вильям Ли отметил, что новинка также будет конкурировать с Toyota RAV4, предлагая автомобили для семей, которые уравновешивают пользовательский опыт и стоимость владения. Он также упомянул, что Onvo L60 превосходит Tesla Model Y по просторности.

В рамках стратегии снижения затрат Nio заключила сделку с BYD на поставку батарей для линейки Onvo, отказавшись от планов на производство собственных батарей. Автомобили Onvo будут иметь доступ к более чем 1000 станциям для замены батарей и 25,000 общедоступным зарядным станциям от Nio.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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