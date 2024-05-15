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Этот секретный маринад превратит ваш шашлык в кулинарное чудо

Раскрыт секрет лучшего маринада для шашлыка

2:06
Еда

Шашлык — это одно из самых популярных блюд на гриле, которое любят многие. Одним из ключевых моментов в приготовлении вкусного шашлыка является маринад, который придает мясу сочность, аромат и неповторимый вкус.

Раскрыт секрет лучшего маринада для шашлыка
Фото: commons.wikimedia.org by Елена Чочкова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В этой статье расскажем о лучшем маринаде для шашлыка, который придает мясу неповторимый вкус и делает его невероятно сочным.

Ингредиенты.
— 1 кг мяса (лучше всего использовать свинину, баранину или куриную грудку)
— 2-3 луковицы
— 4-5 зубчиков чеснока
— 1 большая морковь
— 1 большой перец (по желанию)
— Соль и перец по вкусу
— 1/2 стакана растительного масла
— Сок от 1 лимона
— Свежие зелень (укроп, петрушка)

Приготовление..

1. Начните с подготовки маринада. Лук очистите и нарежьте кольцами, чеснок измельчите, морковь натрите на крупной терке, а перец нарежьте полукольцами.

2. В глубокой емкости смешайте лук, чеснок, морковь, перец, соль, перец, растительное масло и сок лимона. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

3. Добавьте к маринаду свежие зелень по вкусу (укроп, петрушка), что придаст шашлыку дополнительный аромат.

4. Подготовьте мясо: нарежьте его крупными кусками, чтобы оно хорошо пропиталось маринадом.

5. Положите куски мяса в маринад, тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт со всех сторон.

6. Уберите емкость с мясом в холодильник и оставьте на несколько часов (желательно на ночь), чтобы мясо пропиталось ароматами и стало невероятно сочным.

7. После маринования нанизывайте кусочки мяса на шампуры и готовьте шашлык на гриле или углях до готовности.

8. Подавайте шашлык горячим, посыпанным свежей зеленью.

Приятного аппетита!

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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