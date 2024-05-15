"Все закончилось очень быстро": Харламов шокировал откровением о романе Батрутдинова и Бузовой

Харламов раскрыл правду об отношениях Батрутдинова с Бузовой

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик Гарик Харламов в интервью для YouTube-шоу "Вопрос ребром" поделился, что издевался над отношениями Тимура Батрутдинова и Ольги Бузовой.

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Он объяснил, что хотя дружит с Батрутдиновым и долгое время они работали вместе в Comedy Club, каждый раз, когда он пытался узнать у Тимура подробности их отношений, тот не давал четких ответов, оставляя место для догадок о природе их связи.

Харламов также вспомнил, что многие в их коллективе долго шутили на эту тему, но, по его мнению, отношения между Батрутдиновым и Бузовой быстро закончились.

Он упомянул, что сейчас Бузова ведет шоу в Китае вместе с Михаилом Галустяном, а что сейчас делает Батрутдинов, он не знает.