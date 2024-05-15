"Все закончилось очень быстро": Харламов шокировал откровением о романе Батрутдинова и Бузовой

Комик Гарик Харламов в интервью для YouTube-шоу "Вопрос ребром" поделился, что издевался над отношениями Тимура Батрутдинова и Ольги Бузовой.
Он объяснил, что хотя дружит с Батрутдиновым и долгое время они работали вместе в Comedy Club, каждый раз, когда он пытался узнать у Тимура подробности их отношений, тот не давал четких ответов, оставляя место для догадок о природе их связи.
Харламов также вспомнил, что многие в их коллективе долго шутили на эту тему, но, по его мнению, отношения между Батрутдиновым и Бузовой быстро закончились.
Он упомянул, что сейчас Бузова ведет шоу в Китае вместе с Михаилом Галустяном, а что сейчас делает Батрутдинов, он не знает.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.