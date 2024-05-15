Эти домашние животные поразят вас своим интеллектом: топ-3 умных питомцев

Названы три самых умных домашних животных

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние животные часто становятся членами семьи благодаря своей привязанности и уникальным характеристикам. Однако некоторые из них выделяются не только эмоциональной связью с человеком, но и удивительными интеллектуальными способностями.

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Собаки занимают одно из первых мест среди всех домашних животных по уровню интеллекта. Они способны к обучению разнообразным командам и трюкам, могут выполнять сложные задачи, включая поиск и спасение людей.

Некоторые породы, такие как пудели, бордер-колли и немецкие овчарки, особенно известны своими когнитивными способностями. Они могут запоминать большое количество слов и команд, а также умеют интерпретировать человеческие жесты и интонации голоса.

Хотя кошки кажутся более независимыми и менее податливыми в обучении по сравнению с собаками, они также обладают высоким уровнем интеллекта.

Они способны решать сложные проблемы, особенно если это связано с получением пищи. Они прекрасно ориентируются на местности и могут запоминать местоположение различных объектов. Кошки также известны своей способностью выжидать и планировать.

Среди птиц особенно выделяются попугаи, которые могут не только имитировать человеческую речь, но и понимать значение сказанного. Наиболее известны в этом плане африканские серые попугаи.

Они способны использовать слова в соответствующем контексте и выполнять простые арифметические операции. Попугаи также способны к решению логических задач.