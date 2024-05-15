Объем новых проектов жилищного строительства увеличился на 14% в 2024 году

Застройщики увеличили объем проектов при уменьшении сдачи жилья

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

В апреле застройщики построили 7,3 млн квадратных метров жилой недвижимости, что на 2,1% больше, чем в апреле 2023 года. По данным Росстата, с начала года было возведено 36,6 млн квадратных метров первичного жилья, что на 1,6% выше показателей прошлого года.

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Основная часть нового жилья представлена индивидуальными домами, построенными гражданами — 25,4 млн квадратных метров с начала года. В апреле объем индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составил 4,9 млн квадратных метров, что на 11,7% больше по сравнению с апрелем прошлого года.

Объем многоквартирных домов, построенных с января по апрель, снизился почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В апреле объемы строительства в Москве сократились на 35,8%, в Санкт-Петербурге — на 27,4%, а в Новосибирской области — на 72%.

С начала года было запущено 15,5 млн квадратных метров новых проектов жилищного строительства, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. По его оценке, это на 14% больше, чем за первые четыре месяца 2023 года. В апреле застройщики активно выводили на рынок новые проекты, и за месяц было запущено 4,7 млн квадратных метров жилой недвижимости, что на 20% больше по сравнению с прошлогодними показателями.