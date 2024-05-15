Начало конца для Ким Кардашьян? Недавние скандалы и публичные освистывания могут поставить крест на её карьере

Ким Кардашьян под огнем критики: скандалы вокруг звезды не утихают

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Спекуляции о возможном спаде популярности Ким Кардашьян нарастают после ряда недавних неудач. На Met Gala 43-летнюю звезду реалити-шоу раскритиковали за ношение крайне узкого корсета, который, по мнению критиков, продвигает нереалистичные стандарты красоты.

Фото: инстаграм аккаунт Ким Кардашьян

Кроме того, Ким была освистана во время роста на Netflix, где она не смогла удержать контроль над публикой, что вынудило Кевина Харта вмешаться и призвать зрителей прекратить освистывание. Несмотря на происходящее, эксперт по связям с общественностью Мэтт Янофски уверен, что Ким все еще остаётся актуальной фигурой.

Более того, предвкушение нового сезона реалити-шоу "Кардашьяны", который выйдет 23 мая, сулит множество драматических моментов. В трейлере нового сезона видно, как Ким конфликтует со своей сестрой Хлоей, называя её "невыносимой" и выгоняя из дома. Также в трейлере показан момент, когда их мать Крис Дженнер расплакалась, рассказывая о находке врачей кисты и опухоли.