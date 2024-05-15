Спекуляции о возможном спаде популярности Ким Кардашьян нарастают после ряда недавних неудач. На Met Gala 43-летнюю звезду реалити-шоу раскритиковали за ношение крайне узкого корсета, который, по мнению критиков, продвигает нереалистичные стандарты красоты.
Кроме того, Ким была освистана во время роста на Netflix, где она не смогла удержать контроль над публикой, что вынудило Кевина Харта вмешаться и призвать зрителей прекратить освистывание. Несмотря на происходящее, эксперт по связям с общественностью Мэтт Янофски уверен, что Ким все еще остаётся актуальной фигурой.
Более того, предвкушение нового сезона реалити-шоу "Кардашьяны", который выйдет 23 мая, сулит множество драматических моментов. В трейлере нового сезона видно, как Ким конфликтует со своей сестрой Хлоей, называя её "невыносимой" и выгоняя из дома. Также в трейлере показан момент, когда их мать Крис Дженнер расплакалась, рассказывая о находке врачей кисты и опухоли.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.